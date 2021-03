Claudia Villafañe reveló cómo era su relación con Maradona antes de su muerte

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando qué hablar. Este martes en Polémica en el Bar (América) se había armado un debate sobre un nuevo documental que explora los últimos días del astro. Y, en el momento menos esperado, Claudia Villafañe decidió salir por teléfono para hablar por primera vez después de la difusión de los polémicos audios del entorno del Diez.

Luego de cruzarse con Rocío Oliva, la madre de Dalma y Gianinna aclaró cómo era su relación con Diego antes de su muerte: “Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular, para que vean que sí hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público y no saliéramos a contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas, no quiere decir que no habláramos, aunque tuviéramos juicios de por medio”, afirmó.

Y agregó: “Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío lo sabe muy bien. Nos juntábamos para los cumpleaños y para las fiestas. Sabíamos dividir muy bien todo. Y yo no tengo que darle explicaciones a nadie de todas estas cosas”.

”Si vos hablabas tanto con Diego y te decía todo lo que me extrañaba, lo que me amaba y demás, ¿cómo pueden darse el lujo de permitir que no pueda entrar a despedirme de él? Por su memoria, ya que tanto la respetaban”, le consultó Oliva. Y Claudia insistió: “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale, que vino a decir que vos lo llamaste y estabas abajo. Yo no sé. Y no llamé para discutir esto. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”.

Y luego, para dejar las cosas en claro, le recordó: “Vos me llamaste un día para decirme que te ponías a disposición de lo que necesitaran las chicas, que vos estabas del lado de ellas. No sé qué día fue. Quedamos en que si querías decir que hablaste conmigo no tenía problema, pero que no cuentes lo que habíamos hablado. Y fuiste y contaste todo lo que habíamos hablado”.

