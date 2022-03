Claudio Rígoli habló de su salida de C5N: “Cuando no respetan tu trabajo te tenés que ir”

Hace unos días, LA NACION informaba que Claudio Rígoli, periodista y locutor, que inauguró la señal de noticias C5N en 2007, había decidido alejarse de esa pantalla luego de 15 años. Este fin de semana, él mismo habló por primera vez públicamente del tema en el programa Los Andino, de Guillermo Andino y Carolina Prat, en la señal de Cablevisión y Kuarzo KZO.

“Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir”, comenzó su respuesta Rígoli, quien también es el conductor de Telenueve Central –El Nueve– en la charla que tuvo con Andino y Prat.

“Entonces podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”, dijo y agregó: “Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo. Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo. Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”.

El periodista es uno de los últimos de aquel equipo inicial que inauguró en 2007 el canal, que en ese momento le pertenecía a Daniel Hadad.

Primero fue un rumor que circuló y luego cobró cada vez con más fuerza por los pasillos de los estudios de la calle Olleros al 3500, donde funciona la señal de noticias perteneciente al Grupo Indalo. Finalmente, la noticia se confirmó: Claudio Rígoli dejaba C5N después de 15 años de trabajo en el canal.

El periodista, conductor y locutor presentó su renuncia, algo que desconcertó por completo a los televidentes. Desde fin de 2021 no estaba al frente de Resumen de medianoche, el noticiero que conducía, y al que iba a volver tras sus vacaciones, algo que no sucedió.

Algo parecido había sucedido hace unas semanas con Roberto Funes Ugarte, quien también dejó su lugar en C5N y nunca volvió de sus vacaciones para despedirse en pantalla.

Claudio Rígoli continuará en la conducción del noticiero de El Nueve, Telenueve Central, que va de 19 a 20.30. Cabe recordar que el periodista es parte de esa pantalla desde 1987, lo que lo convierte en uno de los periodistas con más años en el canal. A su vez, continúa en la AM 540, donde de 10 a 12 conduce La mejor de las mañanas y su clásico Tal como son, que se ve los jueves a las 13 en el canal Metro.

Quien también dejó la señal en las últimas horas, y lo anunció vía redes sociales este fin de semana, fue el periodista especialista en internacionales y ex cronista del canal de noticias, Diego Moran.

Renuncié a @C5N después de estar desde el primer día. Como también en su momento renuncié a @todonoticias también después de estar desde el primer día. Entre los dos fueron más de 25 años en canales de noticias. Al borde de los 50, arranco una nueva etapa.https://t.co/6yhBRBVJuX — Diego Morán (@die_moran) March 28, 2022

“Renuncié a C5N después de estar desde el primer día. Como también en su momento renuncié a Todo Noticias también después de estar desde el primer día. Entre los dos fueron más de 25 años en canales de noticias. Al borde de los 50, arranco una nueva etapa”, señaló.

Informe de Pablo Montagna.