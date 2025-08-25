Cada vez más personas se preguntan cuándo termina La Voz Argentina 2025 (Telefe), el concurso de canto que conduce Nico Occhiato y tiene como jurado a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!. Con el inicio de la etapa de los Playoffs, está la final muy cerca y se conocerá el ganador de esta temporada.

Tras el inicio de esta nueva etapa, quedan pocos pasos para llegar a la final, por lo cual se espera que el reality termine en las próximas semanas. Según confirmaron desde el canal a LA NACION, la final del programa será en octubre. No se sabe la fecha exacta, porque se está a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos aún.

Iniciaron los Playoffs de La Voz Argentina adrian diaz bernini

Solo quedan los shows en vivo, en donde el público podrá votar a sus concursantes favoritos y, quienes reciban la mayor cantidad de votos, seguirán adelante a las semifinales. Así se irán eliminando uno por uno por decisión popular y quedará un solo ganador.

Cómo son los Playoffs de La Voz Argentina 2025

Esta se trata de la última etapa del certamen antes de los shows en vivo. En esta se presentan todos los participantes de cada equipo que hayan superado los Knockouts. Esta nueva etapa del programa tiene nuevas reglas y desafíos. En cada programa se presentarán los 11 integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Luego de escucharlos, el coach será el encargado de salvar a cinco de ellos. Mientras que, de los seis participantes que quedan, el público tendrá la posibilidad de salvar a tres, a través de su voto, para que sigan en la competencia.

En esa oportunidad, los coaches contarán con la ayuda de importantes figuras de la música para los ensayos de esta etapa. La Sole estará acompañada por Juanes, mientras que Juliana Gattas y Ale Sergi tendrán el apoyo de Tiago PZK. Por su parte, Lali invitó a Joaquín Levington para en esta parte del programa y Luck Ra optó por los integrantes de La K’onga.

Las reglas de los Playoffs en La Voz Argentina 2025

En tanto, quedan los últimos programas de El Regreso, el spin-off conducido por Sofi Martínez junto a Karina La Princesita como quinta coach. Este le da una nueva oportunidad a los participantes eliminados en las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Knockouts.

Luego empezarán los shows en vivo, donde los participantes elegidos en los Playoffs competirán contra los cantantes de todos los equipos para llegar a la final. En esta instancia, es el público que define quienes son los cantantes que siguen adelante y cuáles quedan afuera.

¿Cómo ver La Voz Argentina 2025 en vivo?

El reality se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, la transmisión en vivo estará disponible a través del Canal 10.

La Voz Argentina se puede ver en vivo por TV y por streaming Shutterstock - Shutterstock

Para seguir las galas del reality de forma online, se puede acceder al sitio oficial de Telefe y seleccionar la opción “Vivo” en el menú superior. También es posible ver la transmisión en vivo a través de la plataforma Pluto TV, que ofrece televisión y streaming gratis.

Además, Streams Telefe brindará una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, a través de Twitch, YouTube y las redes sociales. Luzu TV también realiza la cobertura del programa con la conducción de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, por YouTube y Twitch.