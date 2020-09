La novia del chef tiene 25 años y fue participante de la primera temporada de El gran premio de la cocina Crédito: Instagram

A Christian Petersen se lo puede ver exigente y detallista en las tardes de eltrece como jurado de El gran premio de la cocina, pero en las redes sociales muestra su lado más sensible: está enamorado. Luego de los rumores que lo relacionaban con Carina Zampini, la conductora del programa, el chef de 51 años explicó, en distintas oportunidades, que está en pareja con la cocinera Sofía Zelaschi, 26 años menor que él y madre de un niño de cuatro años.

Se conocieron en 2018, durante la primera temporada del reality culinario, donde ella fue participante y finalista. En junio de este año, Petersen explicó en Almorzando con Mirtha Legrand cómo fue el inicio de su relación: "Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo 'mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más, porque le encantás'. Al otro día le mandé un mensaje por Instagram".

Se conocieron en la primera edición del reality culinario. Después, empezaron a trabajar juntos y se enamoraron Crédito: eltrece

El chef le contó también a Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina (La Once Diez), su decisión de trabajar con ella en su restaurante Hermanos: "Siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes del programa". Y agregó: "Me encanta ella, la contraté para trabajar conmigo en un proyecto y ahora estamos de novios".

En esa misma entrevista, Petersen se refirió a cómo repercutió esta nueva relación en uno de sus hijos: "Cuando mi hijo más grande la vio dijo 'está más para mí que para vos'". Pero el chef no le dio importancia a la diferencia de edad: "Yo creo que hay una distancia de edades que no se manifiesta mucho. Ella es muy madura, tiene un hijo, es muy emprendedora".

Según el cocinero, la cuarentena los agarró "apenas de novios". Desde que empezó el aislamiento social hasta este momento, viven con el hijo de Zelaschi en la casa de Petersen. "La admiro. Es alguien muy simple para vivir", le dijo el chef a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand. "Me agarró un poco de pánico la cuarentena con un hijo de cuatro años. Mis hijos ya son unos salames, tienen 22, 21, 16 y 13 años", expresó.

Aún con una convivencia apurada, la relación parece seguir su curso sin problemas. Hace dos días, Zelaschi subió una foto a su cuenta personal de Instagram en la que se los puede ver felices y la acompañó con un corazón verde y un brote de una planta, que puede entenderse como el afianzamiento del vínculo. Además de trabajar junto a su pareja en el restaurante, en las redes sociales promociona su propio emprendimiento: el mercado y delivery de bebidas Zetta.

