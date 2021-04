Coronavirus: Juana Viale sufrió un faltazo a último minuto por contacto estrecho

Juana Viale sufrió un imprevisto minutos antes de comenzar La Noche de Mirtha, programa que conduce los sábados a las 21.30 por eltrece. El médico Conrado Estol era uno de los invitados pero tuvo que ausentarse por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Esto llevó a que la producción tenga que buscar un reemplazo en tiempo récord.

“Muchas gracias a todos por estar acá. Especialmente a usted doc (Diego Montes de Oca). Como ustedes saben, iba a estar Conrado Estol pero como estuvo en vínculo con un caso positivo no pudo”, explicó Juana a los televidentes.

"El ole que nos va a llegar a todos" La noche de Juana Viale

Montes de Oca bromeó diciendo que “era una urgencia” y que por eso llegó rapidísimo al programa. Lo cierto es que Estol estaba yendo en su auto hasta el estudio de televisión, cuando se enteró de que un invitado de otro programa al cual había asistido el viernes había dado positivo en Covid-19.

“Juanita, te pido disculpas que no voy a estar en tu comida. Literalmente, cuando estaba estacionando el auto para llegar me avisa un productor de un programa en que estuve ayer en que alguien dio positivo. Así que eso se define como contacto estrecho, a pesar de que estábamos a dos metros, estuve 15 minutos y ni siquiera hablamos frente a frente, lo correcto y seguro es que yo me aísle por seguridad de los demás”, explicó Estol en un video que grabó desde la puerta del estudio.

El prestigioso neurólogo, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 8 de abril. Sin embargo, tal como quedó demostrado con el presidente Alberto Fernández, puede contagiarse y ser transmisor del virus.

Según lo que indican los estudios, la inmunización solo protege al paciente de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad.

Desde el piso, Juana destacó el mensaje de prevención que brindó el doctor, y alertó sobre la realidad que se vive en los programas de televisión. “Estamos todos haciendo olé y sabemos que nos va a llegar en cualquier momento”, sostuvo en relación con la creciente cantidad de casos de nuevos contagios del virus en los programas.

Finalmente, en la mesa de Mirtha estuvieron presentes Nicolás Wiñazki, Carolina Píparo, Carlos Melconian y el doctor Montes de Oca.

LA NACION