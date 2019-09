¿Cómo están hoy? Nueve niños estrella del cine que quedaron en el olvido

Edward Furlong escapó de su asesino en Terminator 2 como John Connor, pero no escapó al paso del tiempo Crédito: GDA/El Tiempo

Grandes producciones infantiles y juveniles quedaron en la memoria de los espectadores de todo el mundo. Películas, series y telenovelas impulsaron las carreras de muchos artistas infantiles y "eternizaron" a otros que, de a poco, se perdieron del mundo del entretenimiento y hoy son recordados más por sus papeles antiguos que por su actualidad. ¿Qué fue de estos "niños estrellas" que cautivaron años atrás? A continuación, contamos las historias de algunos de ellos.

Mara Wilson

Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda, el personaje con superpoderes creado por Roald Dahl Crédito: GDA / El Tiempo

El nombre de Mara Wilson ya no es escuchado frecuentemente por "los pasillos" del séptimo arte, pero uno de los papeles que ella interpretó, sí: Matilda (1996). La actriz que dio vida a la niña con superpoderes tuvo otros éxitos cinematográficos durante su niñez. Sin embargo, no contó con el mismo acierto artístico durante su juventud y tan solo en tiempos recientes tuvo esporádicas presencias en nuevas producciones.

En 2017 publicó el libro ¿Dónde estoy ahora?' en el cual confiesa lamentables sucesos de su vida como "actriz rechazada" y las tensiones que sufrió durante el rodaje de la icónica Matilda, donde ella contó que sólo quería crecer.

Allí también cuenta cómo, con la llegada de la pubertad, la directora de Thomas y el tren mágico, la directora Britt Allcroft, la sentó y le dijo: "Mara, cuando comenzamos a filmar todavía eras una niña, pero ahora creciste, tienes 12 años. Tu cuerpo ha cambiado. Y nos dimos cuenta de esos cambios al revisar las tomas. Así que tal vez podrías usar un sostén deportivo.".

Los cambios en su cuerpo hicieron llorar a la niña, que poco tiempo antes había perdido a su madre. Hace pocos años, la actriz escribió, algo cansada de las críticas, en sus redes sociales: "La próxima vez que alguien escondido detrás de un nombre de usuario de internet quiera decirme cómo ser más bonita (.) les voy a contar sobre cómo es pasar la pubertad en el ojo público luego de que mi madre muriera de cáncer (.); les voy a decir cómo se siente encontrar una página web con fotos tuyas desnuda a los 12 años; les voy a contar que conozco los dos lados de ser 'tierna' y en ambos casos sólo me hizo sentir miserable".

Fred Savage

Kevin, creciendo con amor, era el nombre de la serie que protagonizó Fred Savage Crédito: GDA / El Tiempo

Fred Savage no se alejó del todo de los sets. Sin embargo, siempre será recordado por su papel protagónico en la serie Kevin, creciendo con amor (1998). Allí encarnó a Kevin Arnold, de 1988 a 1992, y adquirió prestigio como uno de los actores infantiles más prolíficos. En su adolescencia participó en modestas producciones como No one would tell y The rules of attraction.

Tuvo pequeñas apariciones en series de televisión y, de a poco, se posicionó del otro lado de las cámaras: dirigió más de una veintena de películas y episodios de series. Su último gran trabajo, evocando la nostalgia, fue en la segunda parte de Deadpool (2018), actuando como él mismo.

Macaulay Kulkin

El niño que le hacía la vida imposible a los rateros creció envuelto en múltiples problemas en la vida real Crédito: GDA / El Tiempo

El actor Macaulay Kulkin adquirió prestigio gracias a las dos películas de Mi pobre angelito (1990-1992), en las que interpretaba a un niño que debía enfrentarse en solitario a unos rateros. Su ausencia de los papeles en cine se cambió por el protagonismo en las páginas del periodismo de chismes: peleas con sus padres, polémicas durante grabaciones y tensiones en su proceso de divorcio.

Culkin consiguió su primer millón de dólares a las 12 años y desde los 14 dejó de participar en el cine. Hoy en día es recordado por su papel de Kevin y apenas ha aparecido en un puñado de comerciales y spots nostálgicos.

En una de sus últimas apariciones públicas, en enero de este año, el joven Kulkin habló sobre la relación que tuvo, de niño, con el astro musical Michael Jackson, de quién dijo que "era una persona increíble y muy divertida". Cuando le preguntaron si no le parecía una amistad extraña con el astro musical, que era 20 años más grande, Kulkin contestó: "¿Cuántas amistades has tenido que explicar? Sé que es un gran problema para todos los demás, pero fue una amistad normal".

Haley Osment

Haley Osmet antes y después del paso de los años Crédito: GDA / El Tiempo

"Veo gente muerta". Esta frase pertenece a Cole Sear, el niño de El sexto sentido (1999), que fue encarnado por Haley Osment, que en ese rodaje tenía 11 años . Gracias a este papel y a su participación como un niño robot en Inteligencia Artificial, Osment ingresó al grupo de niños estrellas de Hollywood. Su protagonismo se redujo de a poco y, recientemente adquirió un nuevo aire en ciertas producciones exitosas: participó en Me him her (2015), Almost friends (2017) y la serie The Boys (2018).

En su cuenta de Instagram, que tiene más de 56.000 seguidores, Osment suele publicar actualmente fotos de sus eventos sociales y de sus trabajos y sesiones de rodaje más recientes. Pero el paso del tiempo no logra borrar los fantasmas de Sexto sentido, el que continúa siendo su mejor trabajo hasta la fecha según los críticos.

Daniela Aedo

Daniela Aedo es la actriz mexicana de Carita de ángel Crédito: GDA / El Tiempo

Daniela Aedo es una actriz mexicana que fue reconocida a nivel latinoamericano gracias a su papel protagónico en Carita de Ángel (2000). En la telenovela, Aedo encarnó a Dulce María Larios, una niña que vive varias aventuras durante su internado en una escuela de monjas. Gracias a ese papel, Daniela impulsó su carrera tanto escénica como musical y, poco a poco, se alejó de las cámaras para ingresar de lleno en la música. Tuvo un gran bache de 2009 a 2018 y volvió a las producciones televisivas participando en capítulos de series y telenovelas.

Edward Furlong

Edward Furlong fue el hijo de Sarah Connor en Terminator 2, pero después de eso no obtuvo más papeles de tamaña trascendencia Crédito: GDA / El Tiempo

Edward Furlong es un nombre que, por sí solo, no dice mucho. Por eso, en el mundo del entretenimiento y la nostalgia, este actor es mejor conocido como el joven John Connor de Terminator 2 ( 1991). Furlong alcanzó la fama al coprotagonizar esta cinta con Arnold Schwarzenegger, sin embargo, no brilló en otras películas y sus papeles, poco a poco, se redujeron a pequeñas apariciones. Según el portal 'Vix', en los años 2000 era conocido más por el abuso de sustancias psicoactivas y los escándalos que provocaba que por su destreza en escena.

Y para que quedara aún más clara su 'eternidad' como John Connor, aparecerá encarnando de nuevo este papel en la película Terminator: Dark Fate, la cual se estrenará este año. La producción, además, cuenta con la participación de la actriz colombiana Natalia Reyes.

Ralph Macchio

Así está hoy el adorable Daniel -Ralph Macchio-, de Karate Kid, que no pudo terminar de "pulir y encerar" una carrera exitosa Crédito: GDA / El Tiempo

Ralph Macchio fue conocido alrededor del mundo gracias a su papel de Daniel LaRusso en las películas de 'Karate Kid' -de 1984 a 1989-. Después del enorme éxito de las producciones, Macchio redujo su participación en películas y, poco a poco, apareció en papeles pequeños de producciones. Su último gran trabajo fue -demostrando las complejas implicaciones del encasillamiento en un papel- encarnar a Daniel LaRusso en la serie web Cobra Kai (2018).

Linda Blair

Linda Blair en una terrorífica escena de El exorcista y en la actualidad Crédito: GDA / El Tiempo

¿Cómo olvidar a Regan MacNeil flotando en su habitación, bajando las escaleras de espaldas y girando completamente su cabeza? La niña de El Exorcista (1973) fue encarnada por Linda Blair, una actriz que tuvo una prolífica carrera durante su niñez y su adolescencia, aunque, sin duda alguna, se inmortalizó gracias a la cinta de terror.

Su vida personal a raíz del éxito fue atravesada por lamentables sucesos: dice ABC que recibió amenazas de muerte por ser una "poseída" y en 1977 fue detenida por tráfico de cocaína y anfetaminas. Obtuvo la libertad condicional con la condición de empezar un casamiento. Todo esto mientras culminaba los procesos de separación de su primera relación.

Ingresó en un tratamiento médico para su adicción a las drogas y, luego de superarlas, regresó a la vida artística en los años 80 sin mucho éxito. A día de hoy sigue obteniendo pequeños papeles en ciertas producciones.

Daniela Luján

Daniela Luján era una entrañable niña en Luz Clarita, estrenada en Argentina en 1997 Crédito: GDA / El Tiempo

Daniela Luján consolidó una gran carrera musical desde su niñez. Se dio a conocer gracias a su papel protagónico en Luz Clarita (1996), una de las telenovelas infantiles latinoamericanas más reconocidas. Ella cantaba las canciones de la producción en su momento. Tras su éxito infantil y juvenil, participó brevemente en telenovelas y series para niños. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo al teatro y a la música.