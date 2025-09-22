Cómo fue el accidente de Tom Holland, que lo obligó a suspender el rodaje de Spiderman
La estrella de Hollywood sufrió una conmoción cerebral tras un truco fallido; la producción de la nueva película de Marvel se encuentra en pausa
El actor Tom Holland padeció un accidente el viernes pasado durante la filmación de la nueva entrega de Spiderman en Glasgow, Escocia. El accidente de Tom Holland resultó en su hospitalización por una conmoción cerebral y provocó la interrupción inmediata de la producción de la película. El intérprete ya recibió el alta médica, pero tomará un descanso preventivo antes de reincorporarse al set.
Qué le pasó a Tom Holland durante la grabación de Spider-Man
El incidente ocurrió mientras el actor realizaba una escena de riesgo que no salió según lo planeado. El diario inglés The Sun informó que la lesión de Holland se produjo durante la ejecución de un truco.
A raíz del golpe, el protagonista de la saga fue trasladado de urgencia a un centro médico. Allí los doctores confirmaron el diagnóstico: una conmoción cerebral que requirió internación.
El portal de noticias Deadline confirmó la suspensión del rodaje de la película de Marvel. Una fuente cercana a la producción aseguró a ese medio que, si bien el actor ya fue dado de alta, se tomará un descanso “por precaución”.
Se prevé su regreso al set en unos días y los responsables del largometraje programaron una reunión para este lunes para ajustar el plan de filmación, que comenzó en agosto en la ciudad escocesa.
La reaparición pública del actor y el futuro de la filmación
Poco después del incidente, Holland asistió a un evento benéfico en Londres junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya. La pareja fue el centro de atención en una gala que organizó el mismo actor con The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland. El encuentro tuvo lugar en la célebre casa de subastas Christie’s.
Laura Hope Whitaker, cofundadora de Java Joy, compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la noche. En las fotografías se la observa junto a Holland, Zendaya y la actriz Lily D. Moore. La presencia del actor en el evento confirmó su buen estado general, aunque la producción mantiene la cautela sobre su retorno a las escenas de acción.
Qué se sabe de Spider-Man: Brand New Day
Holland se calza una vez más el traje del superhéroe creado por Stan Lee y John Romita Sr. para Spider-Man: Brand New Day. El mes pasado, Sony Pictures adelantó el nuevo diseño del traje del personaje a través de un video en redes sociales. El teaser se difundió el 1 de agosto, fecha conocida como el Día de Spider-Man, en conmemoración de su primera aparición en el número 15 de Amazing Fantasy en 1962.
El compromiso con Zendaya
Mientras afronta una agenda laboral exigente, Holland cuenta con el apoyo de Zendaya, con quien se comprometió a principios de este año. La información trascendió luego de que la actriz de Euphoria luciera un anillo de compromiso en la ceremonia de los Globos de Oro.
El medio norteamericano TMZ reveló que la propuesta ocurrió entre la Navidad de 2024 y Año Nuevo. Según la publicación, el joven actor se arrodilló ante Zendaya Maree Stoermer Coleman en una reunión íntima en una de las casas familiares de la novia durante sus vacaciones.
