Tom Holland tuvo un accidente en medio del rodaje de Spider-Man y fue internado de urgencia por una conmoción cerebral

Tom Holland vivió un gran susto el viernes pasado en pleno rodaje de la próxima entrega de Spider-Man en la ciudad escocesa de Glasgow: la estrella de Hollywood tuvo un accidente, fue trasladado de urgencia a un hospital y quedó internado como consecuencia de una conmoción cerebral.

Según informó el portal de noticias Deadline, la producción de la esperada película de Marvel se suspendió luego del episodio que protagonizó el actor. Si bien ya fue dado de alta, una fuente cercana a la producción le aseguró al medio que Holland se tomará un descanso “por precaución”, aunque se espera que regrese al set en unos días. Se espera que durante la jornada de hoy se realice una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó en agosto en Escocia.

Tom Holland en el set de la nueva entrega de Spider-Man, en Glasgow Grosby Group - Mega/The Grosby Group

La lesión de Holland, informó el diario inglés The Sun, ocurrió durante un truco que salió mal. El medio británico informó además que después del incidente el artista asistió a un evento benéfico junto a su coprotagonista y futura esposa, Zendaya: la pareja de celebridades fue el foco de atención en un evento benéfico que organizó el mismo actor con The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland. La gala tuvo lugar en la célebre casa de subastas Christie’s, en Londres.

Laura Hope Whitaker, cofundadora de Java Joy, estuvo presente en la velada y compartió en su cuenta de Instagram varias postales de la noche donde se la puede ver junto a Holland, a Zendaya y a la actriz Lily D. Moore.

El esperado regreso de Spider-Man

Holland se vuelve a calzar el traje del superhéroe de Marvel Comics creado por Stan Lee y John Romita Sr. para Spider-Man: Brand New Day. El mes pasado, Sony Pictures adelantó el flamante traje del personaje. En un video compartido en las redes sociales, el estudio cinematográfico adelantó algunas imágenes de cómo se verá el disfraz de Holland. “Algo nuevo está llegando... #SpiderManDay”, fue el texto que acompañó el material

El teaser se compartió en el Día de Spider-Man, que es el 1 de agosto, el aniversario de la primera aparición de Spider-Man en el número 15 de Amazing Fantasy, la entrega de Marvel Comics publicada en 1962. En una entrevista que tuvo lugar antes del rodaje, Holland expresó su entusiasmo por interpretar a Peter Parker una vez más.

La última entrega de la saga del Hombre Araña fue en 2021, con Spider-Man: Sin camino a casa Courtesy of Sony Pictures

“Obviamente estoy en la luna y muy emocionado”, dijo en Flip Your Wig. “Interpretar a Spider-Man es como pasar el rato con un viejo amigo”, agregó. El actor además recordó cómo fue filmar la entrega anterior y las diferencias que tendrá esta nueva producción. “Creo que estábamos realmente restringidos con lo que podíamos hacer en la última película por el Covid”, repasó. “Ahora, realmente vamos a apoyarnos en esa película de la vieja escuela y filmar en lugares reales, por lo que estamos comenzando en Glasgow y vamos a usar las calles de Glasgow para construir esta enorme pieza que estamos armando. Así que se sentirá como hacer la primera Spider-Man (2017) nuevamente. Ha pasado tanto tiempo desde que lo hice, se sentirá como un soplo de aire fresco, y creo que los fanáticos estarán encantados con lo que estamos armando”.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará en los cines de Estados Unidos el 31 de julio de 2026. La película cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Una pareja rumbo al altar

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Lejos de casa, en 2019 Grosby Group

Mientras mantiene una agenda laboral apretada, Holland cuenta con el apoyo absoluto de Zendaya, con quien se comprometió a principios de este año. La información trascendió luego de que la actriz de Euphoria fuera vista luciendo un enorme y brillante anillo de compromiso en los Globos de Oro.

Holland le hizo la gran propuesta a Zendaya Maree Stoermer Coleman -su nombre completo- entre la Navidad del 2024 y Año Nuevo, reveló el medio TMZ: el joven, atento a la tradición y las viejas costumbres, se arrodilló ante su enamorada en una reunión pequeña que tuvo lugar en una de las casas familiares de la novia durante sus vacaciones. El momento fue muy romántico e íntimo, reveló el medio norteamericano.