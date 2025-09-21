El último posteo de la periodista que falleció en un accidente de avioneta y que conmueve a todos: “¿Adivinen qué?”

Débora Estrella falleció este sábado y generó una fuerte conmoción en el mundo de la comunicación de México. De profesión periodista, la mujer de 43 años protagonizó un accidente aéreo que terminó con su vida y la del piloto, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Lo curioso del caso fue la publicación de Estrella en su cuenta de Instagram, minutos antes de abordar la avioneta. “¿Adivinen qué?“, lanzó la mujer, desde el Aeropuerto Internacional Del Norte, en tono enigmático, acerca de lo que iba a ser el vuelo. Hasta el momento se desconoce el motivo del viaje.

La instantánea que subió Débora Estrella minutos antes de abordar la avioneta

El incidente se produjo alrededor de las 18:50 en las inmediaciones del Río Pesquería (Nuevo León) y se cobró la vida de la periodista como de Ballesteros Argueta, piloto de la avioneta que perdió el control y se estrelló contra la superficie terrestre.

A partir de la estrepitosa caída del vehículo, el área de Protección Civil de Nuevo León detalló que la aeronave, de patente XB-BGH, cayó sobre la zona de Laderas-Riberas Interpuerto y que sus dos tripulantes fallecieron en el acto producto del brutal accidente.

Débora Estrella falleció este sábado en un accidente aéreo

Una vez confirmada la identidad de Débora por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, como por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, distintos medios de comunicación de México se hicieron eco de la triste noticia.

“Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana", manifestó el Grupo Multimedios de México en su cuenta de Instagram.

El comunicado de Grupo Multimedios de México sobre el fallecimiento de Débora Estrella

Además, hizo extensivo el pésame a familiares y allegados de Débora Estrella, quienes quedaron atónitos ante la muerte de la periodista. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera", dijo.

A medida que transcurrieron los minutos y las horas, distintos exponentes del periodismo mexicano expresaron su dolor ante tamaña pérdida. Así fue como María Julia Lafuente, Víctor Martínez y Josué Becerra en la edición de Telediario matutino -programa que conducía Débora- expresaron su tristeza por este hecho que tuvo lugar el día sábado y se cobró dos víctimas fatales.

La conmoción de los colegas de Débora Estrella, la periodista mexicana que falleció en un accidente aéreo

Nacida el 7 de agosto de 1982, Débora Estrella se formó académicamente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) donde cursó la carrera de Derecho. A la par, gracias a su léxico, dio sus primeros pasos en un proyecto radial llamado Frecuencia Tec.

Su proceso formativo al frente de un micrófono la llevó a ganar experiencia y, por ende, tuvo la gran oportunidad de demostrar todo su potencial en el programa Telediario matutino, donde debutó en 2018 y mostró grandes aptitudes frente a la cámara.

Débora Estrella falleció a los 43 años

Con siete años al frente de uno de los noticieros más importantes de México, Estrella ganó una fuerte notoriedad en las redes sociales, donde su cuenta de Instagram, con 300 mil seguidores, se convirtió en una carta de presentación con los diferentes outfits que usó para salir al aire.