Cómo fue el debut de Nicki Nicole en el Gran Rex

Hace dos años y quince días, Nicki Nicole daba el primer show de su vida. Se plantaba en un escenario menor del festival cordobés La Nueva Generación y el domo de cemento y hierro desbordaba de gente y hits iniciáticos. Ahora y durante el fin de semana completará una trilogía de recitales agotados en el Teatro Gran Rex. Así es la carrera de una estrella pop.

Porque Nicki Nicole puede haber rapeado, puede haber sido y autopercibirse como parte de la escena de la música urbana argentina, pero su esencia, su carisma, su puesta en escena y la síntesis sonora (”Baby” como ejemplo cabal) son los de una estrella pop. Una estrella pop que en este año, su año de despegue definitivo, pasó por el late night de Jimmy Fallon y por los Tiny Desk de NPR, la radio pública de Estados Unidos. Como decían los carteles ubicados en las butacas del Rex para que el público los levantara en el final del show: De Rosario a los sueños.

“Colocao” y “Mala vida” dieron comienzo al show, de poco más de una hora de duración, en el que Nicki Nicole, acompañada de una banda y una corte de bailarines impecables, se paseó por gran parte de su repertorio con la celebración de su presente como leit motiv. Ya desde el inicio, dejó en claro que la interacción con su público era la forma de evidenciar esa celebración. Para “Plegarias” hizo subir a una fan que había llevado un cartel pidiéndole cantar con ella. Y los líderes carismáticos cumplen.

Desde lo estrictamente sonoro, Nicki Nicole repartió algunas baladas en la lista de temas (la ya mencionada “Plegarias” y “Parte de mí”) como si fueran mojones unidos por sonoridades de todo tipo. Reggae en “Verte”, reggaetón en “No toque mi Naik”, hasta una cumbia (”Ella no es tuya”) cuya reacción del público la sorprendió. ” No puedo creer que se la sepan”, dijo entre la risa y la emoción. También se codeó con el tango cuando la banda se achicó (en el espacio, no en la cantidad de integrantes) y se sucedieron dos parejas de bailarines en el escenario para “Perdido”.

Hacia el final, el arsenal de hits fue infalible. “Tengo to” marcó el comienzo del último tramo y Duki se sumó para “YaMeFui” en el que marcó el pico de griterío de la noche. “Años luz”, acompañada solo de guitarra fue la prueba cabal del gen cancionero que habita los temas de la rosarina, “Mamichula” tuvo a Trueno de invitado obvio y celebrado y el cierre definitivo fue con “Dangerous” y “Wapo traketero”. “Es la última canción pero alguna vez fue la primera”, dijo Nicki Nicole antes de dar pie a ese hit que la hizo famosa pero al cual supo agregarle un corpus de canciones que no la condenaran a ser una one hit wonder.

Terminado el show, con luces, músicos, bailarines y papel picado, Nicki Nicole parecía no querer irse del escenario y alargó todo lo que pudo su discurso despedida. “Tengo 20 años y todos los días aprendo de ustedes”, dijo. En dos años y quince días, Nicki Nicole parece haber aprendido demasiado.