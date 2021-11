Duki bancó a Nicki Nicole tras sus críticas a Maradona y desapareció misteriosamente de Twitter

Hace pocos días, la cantante argentina Nicki Nicole fue entrevistada por la prensa española y sorprendió con un comentario sobre Diego Maradona. Tras la salida de su segundo disco, Parte de mí, y en diálogo con El País, una periodista le preguntó por las repercusiones de la muerte del Diez y ella contestó con un comentario que levantó polémica. “No soy su fan”, señaló la joven de 21 años. Sus declaraciones generaron diversas reacciones en Twitter y algunos artistas salieron a defenderla, como el caso del trapero Duki.

Nicole Cucco tuvo un año exitoso en lo que va de 2021. La cantante tocó en el programa de Jimmy Fallon, tuvo su Tiny Desk Concert (el reconocido ciclo de NPR, la radio pública de los Estados Unidos), sacó singles de todo tipo y ahora acaba de editar Parte de mí, su segundo disco que presentó en un evento exclusivo en un boliche de Punta Carrasco. Por estos días, la artista otorga entrevistas a los medios de todo el mundo para hablar de su carrera, su crecimiento profesional y su nuevo material. En uno de esos diálogos, conversó con la periodista española Raquel Peláez y se refirió a la popularidad de Maradona y al dolor de los argentinos por la muerte de Maradona.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan", dijo la cantante y compositora en diálogo con El País Rodrigo González

“Cuando murió, en España hubo polémica porque aunque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera”, explicó Peláez, opinión con la que coincidió la cantante. “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”, disparó.

Por otra parte contó que, de todos modos, en su familia sí se vivió ese dolor. “Mi padre y mi abuelo sí lo son (fanáticos), pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta”, continuó. Por último, sobre la admiración que muchos sienten por el deportista, Cucco cerró: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.

Las declaraciones se viralizaron por las redes sociales, lo que llevó a que la cantante de 21 años se vuelva tendencia en Twitter. Con opiniones divididas sobre sus dichos, un colega de Nicki la defendió a través de unas palabras.

Fue el caso de Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki. La estrella del trap local escribió una serie de tuits luego de ver las críticas en contra de la cantante. “Te quiero y te admiro @naikinai19, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena”, comenzó explicando en su mensaje donde defiende a Nicki.

El tuit de Duki en apoyo a su colega Twitter

“Por qué se calientan en dividir y pelear, cada uno elige a quien respeta y a quien sigue. En un momento que estamos tan mal como país, ¿de qué sirve seguir tirando mierda? condenemos las cosas que están mal, no la opinión del otro”, agregó en otro posteo donde da su mirada acerca de la relación entre la música, el fútbol y el país.

La serie de tuits que hizo Duki defendiendo a Nicki Nicole Twitter

Lo llamativo es que luego de sus dichos, la cuenta del trapero fue desactivada. Por el momento no hizo referencia a su reacción, al igual que la rosarina, quien no habló sobre la polémica que se generó.