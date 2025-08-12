Cómo fue la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso a través de Instagram, luego de más de nueve años de relación. La noticia, que se dio a conocer desde Arabia Saudita, donde vive la pareja, confirma un amor que nació en Madrid en 2016 y que superó fronteras y desafíos. El anuncio generó una ola de reacciones y felicitaciones en el mundo del fútbol y el espectáculo.

La propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo a Georgina

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso con una publicación que exhibió un impactante anillo de diamantes. La imagen se acompañó del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

El posteo que subió Georgina a sus redes sociales anunciando su compromiso con Cristiano Ronaldo

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Se conocieron a finales de 2016, cuando él, ya una estrella del fútbol mundial, entró en la tienda de Gucci donde ella trabajaba como asistente de ventas. Según relató la propia Georgina en una entrevista, fue un flechazo instantáneo.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando lo vi por primera vez sentí que se paró el tiempo. Nunca había visto un hombre tan lindo, tan atento… Es el hombre más guapo que vieron mis ojos. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente, lo utilice de manera despectiva. Claramente, mi relación con él me permitió cumplir muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerlo, puse la misma pasión en todo lo que hice”, confesó Georgina sobre aquel primer encuentro en una entrevista con Elle España.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016 Instagram @georginagio

En enero de 2017, hicieron pública su relación al asistir juntos a la gala de los FIFA The Best Awards, donde Cristiano fue reconocido como el mejor jugador del año. Este evento marcó el inicio de una vida juntos bajo los reflectores, pero también el comienzo de una conexión profunda.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su relación en 2017 AFP

Desde el comienzo de su relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez construyeron una numerosa familia. Comparten la crianza de cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr. (2010), los mellizos Eva y Mateo (2017), Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). La pareja demostró en numerosas ocasiones la importancia que le dan a la familia, compartiendo momentos íntimos y celebraciones en sus redes sociales. En 2022, la pareja enfrentó un duro golpe con la pérdida de uno de los mellizos durante el parto, una tragedia que los unió aún más.

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Arabia Saudita: un nuevo hogar para la familia CR7-Rodríguez

Actualmente, la familia vive en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo juega para el Al-Nassr, con un salario anual de 200 millones de dólares. Este traslado significó un cambio radical en sus vidas, adaptándose a una nueva cultura y estilo de vida.

La presentación de Cristiano Ronaldo y su familia en el Al-Nassr

La historia de Georgina Rodríguez

Antes de su relación con Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez se caracterizó por la humildad y el esfuerzo. Desempeñó diversos trabajos, como camarera, niñera y empleada en firmas de lujo. Su ascenso a la fama fue rápido. Se transformó en una influencer con millones de seguidores y protagonizó su propio reality Soy Georgina en Netflix.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.