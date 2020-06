Pau Donés: cómo fueron los últimos meses del cantante de Jarabe de Palo

Desde que anunció que tenía cáncer de colon, la carrera del vocalista estuvo condicionada por la enfermedad, aunque eso no le impidió seguir con su actividad hasta los últimos días Crédito: Captura de video

Pau Donés , el cantante del grupo español Jarabe de Palo murió hoy, a los 53 años. La triste confirmación llegó a través de un comunicado de su familia y el hecho conmocionó al ambiente artístico y a todos quienes admiraban al autor del tema "La Flaca", quien luchaba contra un cáncer de colon desde el año 2015.

Los últimos años de la carrera artística de Donés se vio condicionada por su combate de la enfermedad. Aunque siempre dio batalla. En el mismo 2015, al hacer público su padecimiento y anunciar que fue operado, se vio obligado a cancelar los conciertos tanto en España como en Latinoamérica, donde tanto él como su grupo gozaban de gran popularidad, especialmente gracias a sus hit de los años '90: "La flaca", primero y "Depende", más tarde.

Donés en 2018, cuando anunció que Jarabe de Palo interrumpía su actividad y él se tomaba un tiempo para estar con su hija Fuente: Archivo

El artista decidió no esconder su afección y hablaba del cáncer sin rodeos, con algún destello incluso de humor y siempre comprometido con la investigación científica que desarrollaban en el Instituto de Oncología del Vall d'Hebron, de Barcelona, donde se trataba. Evitaba tratar el tema de manera melodramática y contaba de la mejor manera posible su convivencia con "el bicho", como le decía él a su enfermedad.

En abril de 2016, el propio Donés anuncia que superó el cáncer y que se encuentra "limpio", pero en febrero de 2017 tiene una recaída. En ese año el cantante escribió un libro con sus memorias, donde por supuesto, su enfermedad y la manera de encararla ocupa un lugar importante. "50 palos... y sigo soñando" es el nombre de su publicación, que coincide con su medio centenario de vida.

En julio de 2018 el cantante anunció que la banda terminaba su actividad, al menos por un tiempo. Aprovechó el parate para instalarse con su hija quinceañera en Los Ángeles, y disfrutar de servirle los desayunos cada mañana y verla crecer. "Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole", dijo en una entrevista del año 2018 al diario catalán El Periódico.

Últimos conciertos y último album

En 2019 el músico volvió a los escenarios y ofreció varios conciertos en el salón de conciertos de Barcelona Luz de Gas, donde recaudó fondos para la investigación del cáncer. En diciembre de ese año fueron los últimos recitales allí, por donde pasaron unos 19 músicos que habían tocado en Jarabe de Palo en las diferentes etapas de la banda.

Luego, hasta fines de mayo de este año hubo un período de silencio que se rompió cuando hace tres semanas el músico apareció en un video en el balcón de su casa cantando el tema "Vuelvo". El tema pertenecía al nuevo álbum de la banda, llamado Traga o escupe , que iba a salir en septiembre de este año, pero se adelantó.

"Vuelvo hoy mientras el cuerpo aguante / Vuelvo hoy por mi gente / Vuelvo aquí y pienso quedarme para siempre", dicen las estrofas de dicha canción, que es parte de una serie de temas en las que Donés parece volver para celebrar la vida, y para agradecer desde su arte a los médicos y a todo el personal sanitario que lo trató durante los años de su enfermedad.

Uno de los temas de su último trabajo, de hecho, se llama "Los Ángeles visten de blanco", a pesar de que, como dice la canción, "no tienen alas, ni lazos, ni rizos dorados". En tanto, en "Misteriosamente vivo", Donés parece plasmar que se encuentra en paz con su propia existencia: "Me siento bien conmigo mismo / Nada tengo por hacer / No tengo líos", dice la letra.

https://www.instagram.com/p/CBNW2m4oWXa/?utm_source=ig_web_copy_link

La última vez que los fanáticos de Jarabe de Palo y de Donés supieron del grupo y de su vocalista fue la semana pasada, cuando se difundió un clip con otra de las canciones de ese postrero álbum del artista. El tema se llama "Eso que tú me das" y se convirtió en la canción más vendida de España en formato digital en la última semana.

"Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida", dice la canción que marcó la última aparición pública del cantante.

Donés cantó hasta los últimos días de su vida y había anunciado que solo muerto abandonaría la música Fuente: LA NACION

En una publicación en el Instagram del grupo, Jarabe de Palo agradeció que el tema haya tenido un millón de visitas en una semana. Allí también, en su último posteo, de una semana atrás, el cantante agradece al "vecino de enfrente" que le dejó un lindo mensaje sobre cuanto le gustan sus canciones.

Esta mañana, a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo Jarabe de palo , la familia del cantante anunció su muerte, agradeció a los centros médicos donde se atendió Donés por "su trabajo y dedicación" y pidieron el "máximo respeto e intimidad en estos momentos difíciles".

La relación de Donés con la música lo acompañó hasta los últimos días. Él mismo lo había anticipado en la citada entrevista de 2018. Cuando el periodista le preguntó si pensaba retirarse, la respuesta del autor de "La Flaca" fue: "¡No! El día que me mate el cáncer, entonces sí (pueden escribir): 'Pau Donés se retira de la música'".

Una de las últimas fotos de Donés, donde añora dar un concierto más, "aunque solo uno fuera", dice él, parafraseando a la canción "La Flaca" Crédito: Instagram

Y sus ganas de seguir viviendo también se expresaron en un posteo de Instagram que realizó el mismo Donés hace unas semanas, en las que se lo ve en una foto pensativo mirando hacia la calle, y con un texto que acompaña la imagen: "En que debe estar pensando este gañán. Ya sé, pone cara de 'por un concierto este verano daría lo que fuera, por un conciertito, aunque solo uno fuera'. ¡Cachis! Que se le va a hacer".