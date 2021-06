“El Pelado” López respondió a las críticas de Sofía “Jujuy” Jiménez: “Es irrelevante”

Sofía “Jujuy” Jiménez y Guillermo “el Pelado” López fueron pareja durante cinco años, hasta 2017. Recientemente, la modelo habló de aquella ruptura y aseguró no querer verlo “ni en figuritas”. El conductor salió a responderle y tildó de “irrelevante” su testimonio.

“La verdad que en ese tiempo estaba saliendo de una internación de algo grave y algo importante, entonces, la verdad que yo priorizo la salud y el amor”, le dijo a Intrusos (América) el conductor, que volvió a ponerse al frente de su programa Santo sábado luego de haberse infectado de coronavirus y tener que internarse por complicaciones en el cuadro.

“La salud la estoy recuperando y el amor me sobra”, resaltó el periodista, que en marzo pasado cumplió un año de casado con la productora Nella Ghorghor. Y agregó: “Todo lo demás me parece que es irrelevante y que de verdad más allá de este tema puntual creo que hay como un nivel de no ver lo importante”.

El Pelado recordó su internación y destacó: “La verdad que hacerme problema por cosas que no tienen sentido no va. Lo digo en serio”.

Guillermo "el Pelado" López lleva un año casado con la productora Nella Ghorghor Instagram: @peladolopezok

Invitada a Los ángeles de la mañana (eltrece) “Jujuy” Jiménez, que actualmente es una de las participantes de La Academia de ShowMatch, se refirió a su relación con sus exparejas y habló de López. “Como él era más grande, yo tenía 22 años, yo era re chica, me perdí toda una etapa de mi vida. No salía nada…”, señaló sobre aquellos años.

Ángel de Brito bromeó con el tema y le pidió más detalles, por lo que la modelo admitió: “Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix… Por eso ahora me gusta hacer amigos, sociales. Igual en ese momento estaba bien”.

En torno a qué proyectos tenía con el Pelado, Jujuy contó: “Me quería casar, estaba re loca, re enamorada. En un momento creí que podíamos superar nuestras diferencias y dije ‘si tiene que ser, va a ser’. Nos habíamos ido a Aruba porque yo tenía que hacer unas fotos de novia vestida de blanco, pero él nada”.

En abril pasado, la participante del reality de eltrece habló del tema en Pampita Online y aseguró: “Sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con él”.

