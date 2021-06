Millie Bobby Brown en pareja con Jake Bongiovi, el hijo de Bon Jovi

Millie Bobby Brown estaría enamorada. Después de semanas de especulaciones sobre la relación que mantendría la protagonista de Stranger Things con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, los jóvenes fueron vistos caminando juntos por las calles de Nueva York.

En una serie de fotografías que pudieron obtener los paparazzi, se puede ver a los flamantes novios tomados de la mano, mientras que él lleva en una bolsa a Winnie, uno de los perritos de la actriz.

Con estas imágenes Bobby Brown, de 17 años, y Bongiovi, de 19, hacen su debut público como pareja luego de que a comienzos de junio él publicara en su cuenta de Instagram una foto de ambos en un auto. Por aquel entonces, el adolescente tituló la fotografía con la frase “mejores amigos”, aunque los medios comenzaron a sospechar que había algo más entre ellos.

Jake es uno de los cuatro hijos de Bon Jovi, quien además es padre de Stephanie (28), Jesse (26) y Romeo (17). A diferencia de su padre, que hizo carrera en el mundo de la música, el joven prefirió dedicarse a la actuación y está dando sus primeros pasos en la industria.

Antes de ser vista junto a Bongiovi, Bobby Brown había sido relacionada sentimentalmente con Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, y con el cantante juvenil Jacob Sartorius.

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio”, había expresado meses atrás la actriz, que saltó a la fama con tan solo 12 años y tuvo que acostumbrarse de golpe a la atención mediática y a tener todas las miradas sobre ella.

Hoy, los fotógrafos vuelven a seguirla a sol y sombra para conseguir retratar este nuevo romance, que tiene a Holyywood hablando y que ya es catalogado como uno de los amores del momento.

