Interpretó a Charly en la primera película de Willy Wonka, pero dejó la actuación e hizo un cambio radical en su vida

La mayoría de los niños que sueñan con convertirse en estrellas de cine imaginan una vida de alfombras rojas, premios y contratos millonarios. Pero no todos los que llegan a la pantalla grande siguen ese camino. Uno de los ejemplos más curiosos y recordados es el de Peter Ostrum, el actor que interpretó a Charlie Bucket en Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971), quien decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo tras su debut.

La película, que se encuentra basada en la famosa novela de Roald Dahl, se convirtió con los años en un clásico del cine infantil. Protagonizada por Gene Wilder como el excéntrico chocolatero, cuenta la historia de un humilde niño que gana un boleto dorado para visitar la misteriosa fábrica de chocolate. A pesar del impacto cultural que tuvo el film, su joven protagonista nunca volvió a actuar.

El antes y después de Peter Ostrum, el actor que interpretó a Charlie Bucket en Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971) (Foto: Redes Sociales)

Peter Ostrum tenía apenas 12 años cuando fue elegido para interpretar a Charlie. Su actuación fue elogiada, pero luego del estreno decidió no continuar su carrera en Hollywood. Esto se debió, en parte, a que en un comienzo la película fue un completo fracaso. Con una recaudación de apenas cuatro millones de dólares tras su estreno, no tuvo un impacto inmediato en la audiencia y sus creadores ni siquiera se preocuparon en promocionarla. “No hubo alfombra roja ni gran estreno. Solo una proyección en mi ciudad natal, Ohio. Y yo era el único del elenco presente”, recordó años después el actor.

De estrella infantil a veterinario rural

Lejos de los reflectores, Peter encontró su vocación en el cuidado animal. Poco después de regresar del rodaje, su familia adquirió un caballo. Fascinado por la labor del veterinario que los asistía cada vez que tenían algún problema en la granja con el animal, decidió seguir ese rumbo y estudiar medicina veterinaria.

En 1984 se graduó como Doctor en Medicina Veterinaria en la Universidad de Cornell y desde entonces ejerce en Lowville, una pequeña localidad del estado de Nueva York. Allí trabaja con caballos y ganado, alejado del glamour del cine.

Así se veía Peter Ostrum durante su actuación en Willy Wonka y la fábrica de chocolate

Su historia cobró verdadero interés para la prensa estadounidense en el año 2005, cuando se estrenó una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore. Ostrum comenzó entonces a contar su historia como actor infantil olvidado y gran cantidad de escuelas de su localidad lo convocaron, año tras año, para dar charlas a los niños.

¿Cuánto gana hoy Peter Ostrum por su papel en la película?

Lejos de las cifras millonarias que mueven las superproducciones actuales, el actor reveló con humor en una entrevista que aún recibe ingresos residuales por su participación en la película original. “Me llegan cheques de entre 8 y 9 dólares cada tres meses”, contó durante una proyección especial del film en un festival local, en 2018.

En esa misma charla se conoció un detalle impensado para muchos. Su esposa, Loretta M. Lepkowski, no sabía que él había sido actor cuando lo conoció y por mucho tiempo la estrella tampoco se lo mencionó, ya que le parecía algo insignificante. “Cuando lo vi en la película, pensé: ‘¡Guau, tuvo un papel importante!’”, confesó la mujer, maravillada por su marido.