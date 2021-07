Cómo reaccionó Silvia D’Auro a los duros reproches de More Rial en su contra

Silvia D’Auro, quien fue madre adoptiva de las hijas de Jorge Rial, salió a responderle a la Morena que anunció que tiene pensado iniciarle un juicio por los 11 años que “desapareció y dejó a dos menores con su papá”.

“Va a mantener su postura de no contestarle y estar en silencio”, informaron allegados de la mujer a la revista Paparazzi. D’Auro se mudó a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, donde vive parte de su familia y en está al frente de una radio online, aunque mantiene su oficina en Palermo dedicada al mundo publicitario.

Morena Rial reveló que demandará a su madre por abandono - Fuente: Instagram Stories

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que, gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de p...”, escribió Morena en su cuenta de Instagram.

Se dice que D’Auro cobró unos ocho millones de dólares por su divorcio con Jorge Rial que se concretó en 2009. Por su parte, tanto More como su hermana Rocío perdieron contacto con ella. “Silvia era lo contrario a una madre. Y mi papá trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa era presente; ella nos retaba todo el tiempo y nos decía que si le contábamos algo a papá, al día siguiente iba a ser peor”, confesó en 2019 Morena cuando estuvo de visita en Cortá por Lozano (Telefe).

