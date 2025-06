Cómo sacar las entradas para el show de los Gun’s Roses en Huracán

Guns N’ Roses vuelve a encender la pasión del rock en Argentina. La mítica banda liderada por Axl Rose y Slash confirmó una fecha explosiva en el Estadio de Huracán el próximo 17 de octubre , en el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

Los fanáticos se preparan para revivir los himnos que marcaron una época y corear a todo pulmón junto a los miembros fundadores de la banda.

¿Cuándo y dónde será el show de Guns N’ Roses en Argentina?

El esperado concierto de Guns N’ Roses tendrá lugar el 17 de octubre en el Estadio de Huracán, Buenos Aires.

¿Cómo comprar las entradas para Guns N’ Roses en Huracán?

La venta de entradas para el show de Guns N’ Roses en Huracán se realizará a través de la plataforma AllAccess.

Esta es la única vía oficial de venta, por lo que se recomienda evitar cualquier otro sitio para evitar estafas o sobreprecios.

¿Cuándo empieza la venta de entradas y cómo es la preventa exclusiva?

La venta de entradas se dividirá en dos etapas:

Preventa Exclusiva: Para clientes del Banco Nación con tarjeta de crédito Visa, la preventa comenzará el 23 de junio a las 10 h. Esta preventa ofrece un 15% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock.

Para clientes del con tarjeta de crédito Visa, la preventa comenzará el 23 de junio a las 10 h. Esta preventa ofrece un 15% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock. Venta General: La venta general comenzará el 24 de junio a las 10 h. y se podrán adquirir con todos los medios de pago.

Paso a paso: cómo comprar tus entradas

Para asegurar tus entradas para el show de Guns N’ Roses, seguí estos pasos:

Ingresá a AllAccess: Accedé a la página oficial de AllAccess.com.ar.

Accedé a la página oficial de AllAccess.com.ar. Buscá el evento: Utilizá el buscador para encontrar el evento de Guns N’ Roses en Huracán.

Utilizá el buscador para encontrar el evento de en Huracán. Seleccioná tus entradas: Elegí la ubicación y la cantidad de entradas que deseás comprar.

Elegí la ubicación y la cantidad de entradas que deseás comprar. Registrate o iniciá sesión: Si ya tenés una cuenta en AllAccess, iniciá sesión. Si no, registrate con tus datos personales.

Si ya tenés una cuenta en AllAccess, iniciá sesión. Si no, registrate con tus datos personales. Elegí tu método de pago: Seleccioná el método de pago de tu preferencia. Si sos cliente del Banco Nación con tarjeta Visa, aprovechá la preventa exclusiva.

Seleccioná el método de pago de tu preferencia. Si sos cliente del Banco Nación con tarjeta Visa, aprovechá la preventa exclusiva. Confirmá tu compra: Revisá que todos los datos sean correctos y confirmá tu compra.

Revisá que todos los datos sean correctos y confirmá tu compra. Recibí tus entradas: Recibirás tus entradas en tu correo electrónico. Guardalas en un lugar seguro o imprimilas para presentarlas el día del show.

Es importante recordar que, tras la compra, se requerirá una verificación de identidad del titular de la tarjeta utilizada para confirmar la validez de las entradas.

