Cómo se encuentra Tristán a cinco meses de sufrir un paro cardíaco

Federico Díaz Ocampo, uno de los hijos de Tristán, hablo con LA NACION, sobre cómo se encuentra su padre a cinco meses de haber sufrido un paro cardíaco. Además, aseguró que la Obra Social de Actores sigue sin brindar prestaciones, razón por la cual la familia del artista se hace cargo de todos los gastos médicos.

El 30 de enero, Tristán Díaz Ocampo, nombre real del cómico de 83 años, tuvo un paro cardiorespiratorio. En aquel entonces, Federico dijo en declaraciones radiales: “Durante el parte médico nos dijeron que el marcapasos que tenía empezó a fallar, dejó de bombear el corazón y le tuvieron que hacer electroshock para poder resucitar”.

Hoy, a cinco meses, Federico hablo de la actualidad de su padre. “Está bien por suerte, lamentablemente no volvió a caminar, tuvo Covid en noviembre y gracias a Dios zafó, un montón de cosas”, comentó el hijo de Tristán en diálogo con LA NACION y agrego: “En marzo, le había agarrado una hiperventilación, está mejor. Tirándola como todos. Está más grande, pero gracias a Dios tiene una fuerza increíble el viejo“.

Cuando Tristán dio positivo de coronavirus, también su hijo hizo dado declaraciones. “Con 84 años es increíble la fuerza que tiene. Tuvo Covid y lo pasó. Siempre fue un tipo sano, no toma alcohol, dejó el cigarrillo de joven, no se drogó, comía cosas naturales. Es un tipo que tiene una fuerza impresionante”, dijo Federico. “Yo no lo veo desde diciembre del año pasado. Por suerte está estable, ahora no podemos hacer más que rezar”, agregó.

El humorista se encuentra actualmente en la ciudad de Córdoba, donde vive desde principios del 2020. “Está en Córdoba, en el centro de rehabilitación, mi hermana Victoria y yo estamos pagando. La obra social nunca más se hizo cargo, nunca más. Y la verdad, que yo estoy solo en Buenos Aires, no puedo, no me podría hacer cargo solo, por el simple hecho que yo no me quería hacer responsable de tener gente en la casa de él, de que llegue a faltar algo, entonces preferí la verdad que este allá. Y allá mi hermana es jefa de la parte administrativa de un hospital importante, asique cualquier cosa que pasa, está ya su cama preparada o algo, aunque sea en terapia intensiva o lo que sea”.

Sin embargo, Federico lamentó no poder ir a visitar su padre. “Estoy desesperado por irme, por estar al lado de él. Quiero viajar como pueda, pero todo se hace más complicado por el tema del Covid, pero por suerte tenemos ese beneficio, de que mi hermana hace muchos años trabaja en ese hospital y eso, la verdad, que nos ayuda mucho, porque cualquier cosa que pase en el centro donde está, se traslada con una ambulancia y ya lo están esperando en el hospital, así que para nosotros eso es una tranquilidad”.

En 2019 el actor se fracturó la cadera a raíz de una caída y desde entonces comenzó una odisea para sus cuatro hijos. “Él estaba en un centro de rehabilitación”, contó Federico en aquel momento. “No volvió a caminar nunca más después de la operación de cadera. La obra social no se hizo más cargo, nosotros queríamos que lo hagan por los aportes que hizo toda su vida, pero no. Salieron en los medios a decir que ellos dieron lo que tenían que dar, pero el post operatorio no lo hicieron. Creo que está en quiebra la obra social, no le están dando nada a la gente”, agregó.

