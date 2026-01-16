¿Qué actores formarán parte de la serie sobre El robo del siglo?

La producción de la nueva serie sobre El robo del siglo avanza en la definición de su elenco principal con la negociación de tres actores de alto perfil. El proyecto de ocho episodios, a cargo de los creadores de El Marginal, busca cerrar contratos con reconocidos intérpretes del cine nacional y una celebridad internacional para recrear el golpe delictivo. La ficción intenta diferenciarse de la película de 2020 mediante un tono más oscuro y una narrativa realista sobre la banda que saqueó las cajas de seguridad en Acassuso.

Los actores que podrían formar parte de la serie sobre El robo del siglo

La ficción se encuentra en etapa de tratativas con una importante plataforma de streaming para iniciar el rodaje durante este año. En este contexto, los productores dialogan con nombres destacados de la industria. Según pudo saber LA NACION, Joaquín Furriel figura muy cerca de convertirse en el primero de los confirmados. El actor se pondría en la piel de Rubén Alberto de la Torre, conocido como “Beto”, un personaje que poseía experiencia en el robo de blindados al momento del hecho y su historia personal resultó clave para la investigación: su esposa, Alicia Di Tullio, delató a la banda ante la policía por una sospecha de infidelidad. De la Torre trabaja hoy en una remisería y ejerce como actor.

Joaquín Furriel es uno de los posibles actores para formar parte de la serie Sebastián Miquel

La producción tentó a Leonardo Sbaraglia para interpretar a Mario Vitette Sellanes, apodado “El Uruguayo”. El artista cuenta con antecedentes recientes en la personificación de figuras reales tras sus trabajos en la serie sobre Carlos Menem y la película sobre José de Zer. De aceptar la propuesta, Sbaraglia deberá componer al excéntrico ladrón que Guillermo Francella encarnó en el cine con un tono humorístico.

Leonardo Sbaraglia recibió la propuesta para interpretar a Mario Vitette Sellanes, el "Uruguayo" Valeria Rotman

El casting apunta también hacia figuras de renombre global. Viggo Mortensen aparece como el candidato para interpretar a “El Doc”, el abogado penalista que ideó la estrategia de utilizar armas de réplica. El actor de Hollywood aún no confirmó su participación en el proyecto.

El cambio de registro y la dirección creativa

La serie presentará un tono distinto al de la película estrenada en 2020 bajo la dirección de Ariel Winograd, ya que la nueva apuesta contará con la dirección de una dupla con amplia experiencia en el género carcelario y policial: Adrián Caetano y Alejandro Cancio. Ambos realizadores compartieron equipo en El Marginal y trabajaron en ficciones como Tumberos, Apache y En el barro. Su visión aportará una mirada más realista y oscura a la trama, lejos de la comicidad de la versión fílmica.

El asalto a la sucursal del banco Río en Acassuso, conocido mediáticamente como "El robo del siglo", cumplió veinte años y se estima que el botín alcanzó los 19 millones de dólares

El equipo de producción incluye a gran parte del personal que trabajó en la serie Yiya. La estructura narrativa se desarrollará a lo largo de ocho capítulos de casi una hora de duración. El guion contará la historia desde el año 2001 y tendrá la participación del periodista Rodolfo Palacios, autor del libro Sin armas ni rencores, en el equipo autoral. A diferencia de la película, que centró su atención en cinco protagonistas, la serie abordará el rol de siete integrantes de la banda. La mayoría de ellos ya realizó la cesión de derechos correspondiente.

Los antecedentes del caso en la pantalla

El asalto ocurrió en el barrio de Acassuso y se transformó en un mito popular. Los ladrones saquearon las cajas de seguridad y huyeron con un botín estimado en 19 millones de dólares mientras simulaban una toma de rehenes. En el lugar dejaron un mensaje escrito con una regla alfabética que rezaba: “Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones. Es solo plata y no amores”.

Backstage de la pelicula El Robo del Siglo con Guillermo Francella y Diego Peretti Ricardo Pristupluk - LA NACION

El hecho inspiró dos producciones exitosas en los últimos años. La película El robo del siglo (2020) convocó a más de 96.000 personas en su día de estreno. El filme contó con las actuaciones de Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Rafael Ferro y Mariano Argento. Luis Luque interpretó al negociador y Johana Francella asumió el rol de la hija de Vitette.

Posteriormente, la plataforma Netflix estrenó en 2022 el documental Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, un trabajo de Matías Gueilburt que presentó los testimonios directos de Fernando Araujo, Mario Vitette Sellanes, Rubén Beto de la Torre y Sebastián García Bolster. La nueva serie dramática busca ahora capitalizar el interés vigente con una propuesta estética renovada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nieves Otero.