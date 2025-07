Qué dijo Gómez Rinaldi sobre el ataque y robo que sufrió

El viernes por la mañana, el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi fue víctima de un asalto en la intersección de la avenida Santa Fe y Talcahuano, en el límite entre Recoleta y Retiro. El incidente incluyó el robo de su teléfono celular y una agresión con arma blanca.

¿Qué dijo Gómez Rinaldi sobre su ataque?

En diálogo con LN+, Gómez Rinaldi describió el momento exacto del robo y la posterior persecución. “Después de arrebatarme el celular empezó a correr por la calle Talcahuano. Lo perseguí pero en un momento lo perdí de vista, hasta que escuché un portazo. Entonces seguí unos metros más y vi que había dos containers de basura”, relató. Fue allí donde encontró al delincuente escondido.

El periodista admitió que su reacción fue impulsiva y peligrosa. “Lo que hice fue una locura: el cuchillo pudo haber ido a otra parte”, reconoció. Esta frase resume su arrepentimiento por haber puesto en riesgo su integridad física en la búsqueda de recuperar su teléfono celular.

El testimonio de Daniel Gomez Rinaldi en LN+ luego de ser asaltado

¿Cómo fue el momento del robo y la persecución?

Gómez Rinaldi relató que el asalto ocurrió mientras esperaba el colectivo 39 para dirigirse a Radio Rivadavia, donde trabaja. “Cuando paró el colectivo, me subí al escalón. Ahí me arrancó el celular de la mano”, explicó. Sin dudar, el periodista corrió tras el ladrón y le gritó que le devolviera el teléfono.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que el delincuente se ocultó en un container de basura. “Abrí uno y ahí estaba su cara”, recordó Gómez Rinaldi. Tras varios minutos de insistencia, el ladrón salió del container y atacó al periodista con un cuchillo.

¿Cómo fue el ataque con el cuchillo?

Según el relato de Gómez Rinaldi, tras encontrar al ladrón en el container, comenzó a exigirle la devolución del celular. “Pero él no me decía nada. Estaba callado”, explicó. Cuando el delincuente finalmente salió, el periodista lo agarró de las solapas de su campera. “En ese momento sacó un cuchillo tipo sierrita de cocina y me dio dos puntazos sobre el muslo”, relató.

Daniel Gómez Rinaldi sufrió un violento robo en Recoleta

Tras el ataque, el delincuente huyó y dejó a Gómez Rinaldi herido. Afortunadamente, la policía llegó rápidamente al lugar y le brindó asistencia. Los oficiales le pidieron a Gómez Rinaldi su número de teléfono. Al marcar, se dieron cuenta de que el celular estaba dentro del container donde se había escondido el ladrón.

Consciente del riesgo que corrió, Gómez Rinaldi envió un mensaje a la comunidad. “No tengo miedo, pero le pido a la gente que no haga lo que hice yo”, concluyó el periodista. Su intención es concientizar sobre la importancia de priorizar la seguridad personal ante un hecho delictivo.

El estado de la investigación

Fuentes policiales informaron que se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo de Marcelo Daniel Roma, interviene en el caso. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el delincuente aún no fue localizado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.