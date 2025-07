Daniel Gómez Rinaldi dio detalles del brutal asalto en Recoleta: “Me pregunté, ¿dónde va el próximo puntazo?”

El periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi dio detalles este viernes del asalto que sufrió en el barrio porteño de Recoleta, en el límite con Retiro. “Me pregunté, ¿dónde va el próximo puntazo?”, dijo en medio del llanto debido a la conmoción por el hecho.

Gómez Rinaldi estaba en avenida Santa Fe y Talcahuano, donde esperaba el colectivo de la línea 39 para ir a Radio Rivadavia (ubicada en Colegiales), cuando fue asaltado. De acuerdo a su testimonio, puso un pie en la unidad para subirse y en ese instante un ladrón le arrebató el celular. Tras ello el periodista lo persiguió por una cuadra y cuando lo halló dentro de un contenedor de basura en el que se había escondido el hombre salió y le dio dos puntazos en el muslo con un cuchillo Tramontina.

Más tarde, tras ser curado por médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y luego revisado en un hospital, Gómez Rinaldi habló con Radio Rivadavia y brindó más detalles.

Daniel Gómez Rinaldi Instagram

“Estaba, como todas las mañanas, esperando el colectivo [de la línea] 39 para ir a la radio (que queda en Colegiales). Cuando paró el colectivo, me subí al escalón. Ahí me arrancó el celular de la mano, yo voy leyendo, poniéndome al día”, dijo en primer lugar.

Tras ello, siguió: “Salió el [delincuente] corriendo por Talcahuano y yo salí detrás de él para que me [lo] devolviera. Giró y lo perdí de vista. Pero después escuché un ruido y me di cuenta de que se había metido en un container de basura. Abrí la tapa y lo vi ahí. Le dije que me devolviera el celular, que lo necesito para trabajar”.

El periodista reveló también que fue en ese momento en que recibió la agresión por parte del ladrón. “Salió del contenedor, lo agarré del buzo, lo sacudí, sacó un cuchillo y me pegó un puntazo en la pierna y después otro. Como yo ya no podía más porque venía muy agitado y se quedó con el cuchillo en la mano, decidí soltarlo. Yo me pregunté ‘¿dónde va el próximo puntazo?’ y me quedé gritando. A los dos minutos vino la policía”, expresó. En la comunicación telefónica se lo escuchaba nervioso y afectado por la secuencia que vivió.

“Yo necesito el teléfono para trabajar. Cuando llegaron los policías me pidieron mi número para ver si el ladrón lo había dejado ahí. Empezaron a llamar y escucharon el celular”, dijo luego.

Al ser consultado sobre su estado de salud, Gómez Rinaldi reveló que el delincuente lo hirió “en el muslo con un cuchillo Tramontina” y que los médicos del SAME posteriormente le realizaron una curación. También fue trasladado a un centro de salud de su prepaga para que lo revisaran y después, al ser dado de alta, se dirigió a la comisaría para declarar.

El hecho

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales a este medio, personal de la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar luego de un llamado al 911. Allí estaba Gómez Rinaldi, quien contó que tras sufrir el robo de su celular persiguió al delincuente hasta Talcahuano al 1200 (en la intersección con Arenales; lo siguió 100 metros) y que lo encontró dentro de un contenedor de residuos.

Se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones e intervino en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 a cargo de Marcelo Daniel Roma.