Cómo sigue la salud de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, después del accidente que sufrió

Días atrás, Wanda Nara reveló que su hijo mayor, Valentino, sufrió un tremendo accidente y debieron salir de urgencia para el hospital. Ahora, pasado el susto, el exfutbolista Maxi López y padre del adolescente, compartió una foto en sus redes sociales para mostrar cómo se encuentra. “Vas a volver más fuerte que antes”, expresó para acompañar la imagen y desearle una pronta recuperación.

La empresaria y esposa del futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), Mauro Icardi, relató a través de las stories de Instagram que su hijo de 13 años sufrió un duro golpe y tuvo que ser llevado a una guardia. “Se rompió la clavícula y salimos corriendo y los primeros auxilios se los hizo la enfermera”, contó.

Si bien no detalló qué circunstancias se había dado el accidente, todo parece indicar que el adolescente se recupera con celeridad y en compañía, de alguna forma, de sus padres. Wanda, quien aprovechó el momento para agradecer a los médicos que lo atendieron, y relató una insólita situación que vivió.

Wanda Nara habló sobre el accidente de su hijo, Valentino

“Hoy me escribió una enfermera que me dijo ‘lo que daría por ser vos, por vivir tu vida’. Yo lo que le quise contestar es que ella se muere por ser yo y yo, la verdad, la admiro a ella. Porque en la pandemia nos salvó la vida a todos y porque eligió una carrera que nos ayuda a todos”, expresó, conmovida.

Maxi López reveló cómo había quedado el brazo de Valentino Instagram @officialmaxilopez

Pasado el mal momento, Maxi López mostró cómo se encuentra Valentino. En sus historias de Instagram compartió una imagen de su hijo mientras se saca una selfie frente al espejo, y la acompañó de un mensaje motivacional en inglés. “You come back stronger than before, Bomber. Love you [Vas a volver más fuerte que antes. Te amo]”. En la foto se lo ve con un cabestrillo que le sirve de soporte para el brazo.

Después de un largo conflicto en el que la empresaria le reclamaba la cuota alimentaria atrasada de sus tres hijos Valentino, de 13 años, Constantino de 10, y Benedicto de 9, consiguió restablecer la relación con Maxi y ahora ambos comparten la custodia.

El exfutbolista aprovecha de la excelente comunicación que consiguieron pasar más tiempo con los pequeños en París. En sus redes sociales comparte las salidas y los momentos de felicidad con sus herederos.

Wanda Nara tuvo tres hijos con Maxi López, Valentino es el mayor de esa relación instagram

De hecho, en una de las últimas publicaciones saludó a Valentino por su cumpleaños. “Mi amor, ya son 13″, escribió en la postal en la que se los ve a ambos posar para la cámara. “Deseo que todos tus sueños se hagan realidad. Mi deseo era poder pasarlo junto a vos y a tus hermanitos”, añadió, lamentándose el hecho de no poder haber estado a su lado ese día tan especial. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de felicitación para el agasajado, aunque no faltaron quienes destacaron el gran parecido entre ambos. “Parecen gemelos”, escribió un seguidor.