Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este viernes 29 de abril

Estudiantes (LP), líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, buscará este viernes asegurar su pase a los cuartos de final del torneo. El equipo de Ricardo Zielinski se enfrenta, desde las 19:00, al sorpresivo Aldosivi de Mar del Plata. Hasta el momento, el “Tiburón” también está entre los clubes que pasan de ronda con 20 unidades.

El “León” es el conjunto más goleador del campeonato vernáculo. Con 30 tantos, el “Pincha” supera a Racing Club, el puntero de la Zona A, que lleva 23. El martes, Estudiantes derrotó por 2 a 0 a Bragantino en condición de local, y también está en lo más alto de su tabla del Grupo C en la Copa Libertadores.

Por su lado, el equipo de Martín Palermo, que está haciendo historia, viene de caer frente a Huracán en el Estadio José María Minella. Sin embargo, cursa una campaña que incluye seis triunfos y dos empates. Tal es la consideración que se tiene sobre “El más grande de la Costa Atlántica”, que su entrenador fue uno de los nombres que surgió para reemplazar al técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, en caso de que se produzca su desplazamiento por parte de la Comisión Directiva xeneize.

Martín Cauteruccio, capitán de Aldosivi, una de las sorpresas de la Copa de la Liga Profesional Twitter

A la misma hora, Atlético Tucumán, que viene de derrotar a Guillermo Brown por la primera ronda de la Copa Argentina, se mide ante Talleres (C) en el Estadio Monumental José Fierro. La última fecha, los dirigidos por Lucas Pusineri se llevaron un valioso punto de la cancha de River Plate. Por su parte, “La T” derrotó el martes a Sporting Cristal por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el torneo local no logra levantar cabeza, y después de su resonante victoria frente al conjunto millonario en el Estadio Mario Alberto Kempes, cayó en el sur contra Banfield.

El último partido del día lo protagonizan Patronato y Gimnasia (LP). Desde la llegada de Facundo Sava al “Rojinegro”, lleva tres victorias y cuatro derrotas. El último fin de semana, derrotó al alicaído San Lorenzo de Almagro en condición de visitante. Asimismo, el “Lobo” conserva algunas posibilidades de llegar a la zona de playoffs. No obstante, depende de los resultados de otros equipos.

En otro orden, el PSG de Lionel Messi, que ya se consagró campeón de la Ligue 1, visita a Racing de Estrasburgo. A su vez, por la liga española, Sevilla, que recibe a Cádiz, pretende seguir en puestos de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

Leandro Paredes, Lionel Messi, Ángel Di Maria y Mauro Icardi festejan el título del PSG

La agenda del fútbol en la TV el viernes 29 de abril

Copa de la Liga Profesional

19:00 Atlético Tucumán vs Talleres (C) ( TNT Sports )

) 19:00 Estudiantes (LP) vs Aldosivi ( Fox Sports Premium )

) 21:30 Patronato vs Gimnasia (LP) (Fox Sports Premium)

Primera Nacional

20:10 Estudiantes RC vs San Martín SJ (TyC Sports)

Primera B

15:30 UAI Urquiza vs Deportivo Merlo ( TyC Sports Play )

) 15:30 Dock Sud vs Colegiales ( TyC Sports Play )

) 18:05 Los Andes vs Comunicaciones (TyC Sports)

Ligue 1

16:00 Racing de Estrasburgo vs PSG (ESPN)

La Liga

16:00 Sevilla vs Cádiz (DirecTV Sports)

