Wanda Nara anunció que viaja a Turquía y se desató una interna familiar por quién la acompañará

Durante las últimas semanas, Wanda Nara generó gran preocupación luego de que trascendiera que debieron internarla en el Sanatorio Los Arcos para hacerle una serie de estudios que no salieron bien. Si bien ella se llamó a silencio, algo que alertó a sus seguidores, puesto que es muy activa en redes sociales, finalmente se pronunció sobre su salud y reveló que estaba “en casa a la espera de más exámenes”. Pero entre medio de la situación confirmó que su próximo destino es Estambul. No obstante, esta decisión habría desatado una fuerte interna familiar con sus hijos mayores -quienes no querrían abandonar la Argentina- su madre Nora Colosimo y su exmarido Maxi López.

Tras pronunciarse sobre su estado de salud, aunque sin precisar un diagnóstico, de a poco la mediática fue retomando su rutina. Tiempo de calidad con Mauro Icardi, cenas familiares y salida al teatro con sus hijas más pequeñas fueron parte de sus días. Aunque ni bien trascendió que fue internada, su familia la amuralló y la contuvo, evitando hablar públicamente al respecto, su hermana Zaira Nara interrumpió sus vacaciones en Ibiza para acompañarla y hasta su exmarido, Maxi López, voló a Buenos Aires para estar cerca de sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda Nara confirmó que viaja a Estambul (Foto: Instagram @wanda_nara)

No obstante, una cuestión interpelaría al círculo de Wanda y tendría que ver con el destino que eligió para asentarse, por lo menos, en el futuro próximo. “Habría tomado la decisión de volverse a Turquía en las próximas horas, algunos hablan de este fin de semana, inclusive, para seguir allí su tratamiento de salud”, informó el miércoles Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece).

Tras vivir en Italia, mientras Mauro jugaba en el Inter, la familia se mudó a Francia, para que él continuara su carrera en el París Saint Germain. En 2022, Icardi pasó a préstamo al Galatasaray en Estambul y todos lo acompañaron. No obstante, lo cierto fue que en el último año, lleno de crisis, rumores de separación y terceros en discordia, Wanda, por motivos laborales, se instaló en la Argentina. No obstante, en las últimas horas se supo que el club turco compró al jugador, que tiene que regresar para incorporarse a los entrenamientos.

Wanda Nara habría tomado la decisión de volver a Turquía

Así las cosas, Wanda confirmó a través de sus redes sociales que su próximo destino es Estambul y que viaja para acompañar a Mauro. No obstante, en Socios del espectáculo advirtieron que esta decisión habría sido duramente cuestionada por la familia. “La que está absolutamente en contra de esta decisión es Nora Colosimo. No está para nada a favor de que ella se vaya a Turquía”, expresó Lussich. “Quiere que esté acá, para que haga su tratamiento acá y para que estén más cerca”, agregó.

La interna familiar por la idea de Wanda Nara a Turquía

Por su parte, los periodistas indicaron que Maxi López, padre de los tres hijos mayores de la empresaria, tampoco estaría de acuerdo y estaría intentando encontrar la manera de que los niños se queden en la Argentina. “Valentino se va a quedar porque está jugando en River. Los otros dos tampoco quieren irse”, precisó Adrián Pallares. “Las chiquitas se irán con la mamá. Pero hay una cuestión de ‘tire y alojé' entre que Maxi quiere ver la forma de organizar para que los chicos se queden en la Argentina y ellos quieren quedarse”, concluyó.

