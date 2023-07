Kennys Palacios rompió el silencio y apuntó contra los que se metieron con la salud de Wanda Nara

escuchar

Kennys Palacios será una de las figuras que participará de una nueva edición del Bailando, que este año se emitirá por América. Si bien el comienzo del programa está estipulado para mediados de agosto, los participantes ya comenzaron a hacer sus primeros ensayos y el estilista dialogó con LAM (América) en la que se refirió a este nuevo desafío, pero también a todo lo que sucedió con Wanda Nara en el último tiempo donde preocupó su estado de salud.

La salud de Wanda Nara preocupó al mundo del espectáculo luego de que tuviera que ser internada por un día y de que hubiera tanto hermetismo en torno a ello. Tras salir de alta, circularon diferentes versiones que ella, a través de un posteo de Instagram, se encargó de desestimar. En este contexto, su estilista y mejor amigo Kennys Palacios, dio una nota refiriéndose a este episodio y contó cómo vive Wanda el día a día.

Kennys Palacios habló sobre Wanda Nara

“Leo o escucho cosas que no son. Se atreven a opinar, sin conocer, sin esperar. Solo eso, veo que todos tienen mucha libertad para hablar de ciertos temas y capaz no esperan que la persona sea la indicada de hablar, o de no hablar”, introdujo y luego se refirió a los que hablaron públicamente sobre su salud: “Personas que hablaron así muy libremente y cuando van a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”.

El estilista contó que todo continuaba normal en la vida de la familia y que fueron a ver la obra de teatro de Matilda junto a sus hijas. “La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando y saliendo a comer y al teatro. Estamos con buena energía de familia y amigos”, explicó.

En todo este contexto, Kennys Palacios se replanteó su presencia en el programa conducido por Marcelo Tinelli, pero por consejo de su mejor amiga, decidió continuar con este nuevo desafío. “Wanda desde el día uno me apoyó y en este momento me sigue apoyando. Le muestro mis videos de las coreografías así que bien”, señaló y luego explicó por qué dudó de su participación: “Me lo estaba replanteando porque no quería que me pregunten de cierto tema o que me junten con otra persona a confrontar, pero prefería correrme o hacerme a un lado. Entiendo que es un show, pero en este momento prefería no exponerme tanto, pero ya lo charlé así que bien”.

“Wan lo que me dice que es que me concentre en mí, en mi baile y en hacer mi previa, y que no me importe nada”, concluyó el estilista en referencia a esa pequeña duda que se le generó en las últimas semanas a partir de la salud de su amiga.

El especial pedido de Kennys Palacios para su participación en el Bailando

En otro momento de la entrevista en LAM, Kennys Palacios habló sobre un particular pedido que le hizo a la producción. “Pedí que a Guido Záffora lo corran, que no baile el mismo día que yo porque tiene mucha mala energía”, señaló, lo que generó las risas del movilero.

El pedido especial de Kenny Palacios

Luego se refirió al esporádico cruce que tuvieron en los pasillos del canal. “Recién me lo crucé, se quiso hacer el buenito haciendo una historia conmigo y le digo ‘dale, cortá'. Además, les manda a muchas amigas mías, ¿quién es tu favorito Kennys o yo?”, manifestó y luego agregó: “Es muy cartonero, comenzó a seguir a Ángel recién, muy chupamedias, muy busca fama. Encima le dije que mi contrato era mucho más interesante que el de él”.

El estilista será uno de los famosos que participará en esta nueva edición del Bailando que tiene previsto su fecha de estreno para el 22 de agosto.

LA NACION