Mica Viciconte mostró la exigente rutina de ejercicios que hace su mamá a los 65 años: “Los beneficios que trae”

escuchar

Micaela Viciconte retomó su vida cotidiana luego de la semana de vacaciones que se tomó junto a Fabián Cubero, a Luca -el hijo de ambos- y a Indiana Cubero -hija del exfutbolista y Nicole Neumann-. Tras las maravillosas postales que compartió la ex Combate en sus redes sociales sobre el norte argentino, a pocos días del retorno, visitó a su madre y mostró la exigente rutina de ejercicios que hace a sus 65 años.

Mica Viciconte enseñó la rutina exigente de su madre a los 65 años

Este miércoles, Viciconte contó que está en Mar del Plata con el resto de su familia. Mediante una serie de videos, se mostró junto a su hermana y a Luca. No obstante, la influencer volvió a estar en boca de todos, pero esta vez gracias a su madre, quien sorprendió a los más de tres millones de seguidores que quedaron atónitos por la combinación de ejercicios que enfrentó.

Marcela, madre de Mica Viciconte, enseñó su rutina de ejercicios a los 65 años (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

“Les presento a mi mamá, Marcela. Lo importante de entrenar y los beneficios que trae”, destacó Viciconte al tiempo que indicó que se encontraba bajo la supervisión de su hermana Lorena, quien es profesora de educación física. Allí grabó parte de la rutina, en donde su madre hizo sentadillas, subidas al cajón, flexiones de brazos y estocadas, entre otras cosas, con el objetivo de incentivar a más personas adultas a inclinarse por el ejercicio.

Con este escenario, Viciconte hizo aquella reflexión en la que puso de ejemplo a su madre, quien se muestra fuerte, activa y con ganas de hacer más y más en el gimnasio.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para la ex Combate, ya que en los últimos días tuvo que salir a hacerle frente a las críticas. A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Mica Viciconte se defendió. Todo empezó con sus imágenes, junto a Fabián Cubero y su hijo Luca, tras la llegada de sus vacaciones.

Mica Viciconte explotó contra las críticas por llevar su bebé descalzo Instagram @micaviciconte

En las fotos que circularon, mientras que todos lucen abrigados con buzo y camperas, el bebé, que tiene poco más de un año, va descalzo. “Yo les pregunto a todas las mujeres que bardean que el nene está descalzo: ¿de verdad tengo que explicar que sí le pongo medias?”, comenzó a explicar junto a la imagen de la polémica. Luego, aseguró que está abierta a los consejos, pero que no acepta este tipo de comentarios: “¿Si dejo que mi hijo tome frío? Qué ganas de joder. ¿Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas las acepto con todo gusto, pelotu... no”.

Y concluyó: “Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío le vaya a provocar un resfriado por un viejo mito de la salud que dice que ‘los resfriados entran por los pies’. Pero no, los resfriados no entran por los pies, y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”.

LA NACION