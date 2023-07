Benjamín Vicuña recibió la visita de su mamá y todos se sorprendieron con el parecido con sus nietos

escuchar

Benjamín Vicuña disfruta de la posibilidad que le dan las vacaciones de invierno de estar más tiempo con sus hijos. Sin horarios de la escuela, organiza salidas al teatro y divertidos planes para compartir con Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, ya sea todos juntos, en grupos o por separado. Los niños recibieron en casa a una visita muy especial, la de su abuela Isabel Luco Morandé. El actor chileno compartió una tierna postal de su madre junto a sus dos nietos menores y enterneció a todos.

Si bien sus hijos están instalados en Buenos Aires, Vicuña reparte su vida entre el país, su Chile natal y también España, por compromisos laborales. En estos días que pasa en la Argentina, puede disfrutar más libremente de los hijos que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “La China” Suárez. Entre las actividades, planes y tiempo juntos, recibió en su casa a su madre Isabel y no dudó en expresar su felicidad de que ella pueda disfrutar de tiempo de calidad con sus nietos, sin dudas una de las cosas que más se atesoran en la vida.

Encuentros para atesorar: Isabel la madre de Benjamín Vicuña disfrutó de sus nietos Magnolia y Amancio (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

A través de sus redes sociales, el ganador del Premio Martín Fierro a mejor actor por su trabajo en El primero de nosotros (Telefe) subió una dulce postal de su madre recostada en el sillón del living de su hijo con Magnolia y Amancio en brazos, los tres con radiantes sonrisas en el rostro, dando cuenta de que estaban pasando un gran momento. Benjamín no pudo evitar enorgullecerse con la escena, así que la capturó con su celular y la compartió con sus seguidores, con el texto: “Abuela, la la la la”. Hacía referencia a la divertida canción que se viralizó durante el Mundial de Qatar 2023.

Benjamín tiene una excelente relación con su madre y comparten un vínculo muy cercano. “Es inspiración, mi referente humano, mi apego más grande. Es mi contención y es todo. A la vez, es mi amiga. Tenemos una relación bonita y marcada por la distancia. Existe el amor a la distancia. Ella con su vida y yo con la mía. La admiro, quiero y respeto”, sostuvo tiempo atrás en diálogo con el programa Mamás felices.

Isabel Luco Morandé tiene cuatro hijos, todos ellos, exceptuado el actor, son de bajo perfil.

Isabel Luco Morandé es madre de cuatro hijos: Carolina Vicuña Luco, María José Vicuña Luco, Juan Pablo Vicuña Luco y Benjamín. Tras divorciarse de su primer marido, Juan Pablo Vicuña Parot, se casó con Oussama Abu-Ghazaleh, un importante empresario dueño de tres empresas frutícolas, de escala internacional. Así como el actor tiene un profundo vínculo con su madre, las cosas con su padre fueron un tanto turbulentas. Juan Pablo falleció el 6 de septiembre de 2022 en Chile y su hijo lo despidió con emotivos mensajes en las redes.

Benjamín Vicuña reveló el ida y vuelta que tuvo con Roberto García Moritán tras su dedicatoria a Pampita

Durante su discurso de aceptación en los premios Martín Fierro, Benjamín Vicuña tuvo “un fallido” que desató una verdadera polémica: “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor”. La última frase desató un escándalo, ya que las cámaras enfocaron a su expareja, Pampita que asistió al evento con su esposo, Roberto García Moritán. La situación abrió el debate y el ganador decidió revelar qué pasó después de ese incómodo momento.

En diálogo con LAM (América TV) aseguró que en el discurso primero pensó en las madres de sus hijos, pero luego “recalculó” y se refirió al “amor” del público, de sus parejas, sin ninguna “indirecta”. No obstante, y a sabiendas de las repercusiones, le pareció correcto comunicarse con García Moritán.” Le dije: ‘che, ¿Querés que haga algo, que aclare, que diga?’; y él me dijo: ‘no tranqui, está todo bien´, pero bueno, ahora aprovecho esta instancia para resignificar lo que quise decir, no aclarar”.

