Con Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler: una comedia sobre un matrimonio en crisis que busca reinvertarse

Autoría: Nick Hornby. Versión: Andrea Garrote y Gonzalo Heredia. Dirección: Andrea Garrote. Intérpretes: Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia. Escenografía: Rodrigo Gonzalez Garillo. Vestuario: Betiana Temkin. Iluminación: Agnese Lozupone. Sala: Picadero (Pje. Enrique S. Discépolo 1857). Funciones: viernes, sábados y domingos, a las 20. Duración: 85 minutos. Nuestra opinión: buena.

Una situación teatral para sacarle el jugo: un matrimonio en crisis se encuentra en un pub a beber y charlar un ratito antes de cada sesión de su terapia de pareja. Con buen olfato, el británico Nick Hornby parte de ese cuadro para escribir una serie de comedia estilo sitcom, de 10 minutos cada capítulo. La serie lleva el titulo State of the Union y la dirigió Stephen Frears para el canal Sundance TV: la primera temporada, en 2019, la protagonizaron Rosamund Pike y Chris O’Dowd; y la segunda, en 2022, Patricia Clarkson y Brendan Gleeson.

Hay más. Después de la primera temporada de la serie, Hornby rearmó ese material en una novela, El estado de la unión. Un matrimonio en diez partes, que Anagrama publicó en español en 2023. Es a partir de esta novela organizada por las conversaciones anteriores a la visita a la psicóloga, que Andrea Garrote y Gonzalo Heredia realizaron la versión teatral estrenada en el Picadero donde, además, ella dirige y él actúa junto con Eleonora Wexler.

No es la primera vez que estos dos intérpretes trabajan juntos: ya lo hicieron en la telenovela Valientes (2009), en la película Omisión (2013) y, también como una pareja, en la obra teatral La mentira (2024-25), de Florian Zeller y dirección de Nelson Valente. Y se nota porque este vínculo de confianza entre ellos se refleja en el escenario con fluidez.

El vínculo de confianza entre Heredia y Wexler se refleja en el escenario con fluidez IRISH SUAREZ

Matías y Ana Laura llevan alrededor de 15 años de matrimonio, tuvieron hijos y se quieren, pero el tiempo y la rutina hicieron su lento y demoledor trabajo. El futuro ya no parece el imaginado. ¿Tendrá sentido seguir intentando? ¿Para ir hacia dónde? ¿Cómo reinventarse cuando ya parece que no hay nada nuevo por descubrir? ¿De qué tipo es la fractura cuando aparece el síntoma de la infidelidad? ¿Qué hacer con todo lo construido y valorado?

Matías es crítico musical y Ana Laura, que trabaja en el área de la salud, es el principal sostén económico del hogar, cuestión que es mencionada pero no tanto como el adelgazamiento de la pasión sexual, a quien nadie sabe cómo alimentar. Sin embargo, no es la discusión acerca de estas cuestiones lo más interesante de este texto de Hornby, quien con tanta graciosa precisión había captado algo de la masculinidad de fin de siglo, algo de esa blandura, de esa indecisión y falta de certezas enmascarada detrás de la pasión por la música o el fútbol: es el autor de las novelas Alta fidelidad, Un gran chico y Fiebre en las gradas, todas llevadas al cine (la primero la dirigió Frears, el mismo de la serie).

En El estado de la unión, lo más jugoso resulta el modo en que se plantea una charla enmarcada por la brevedad. En esta sucesión de encuentros, con cambios de vestuario entre cada uno, no sabemos de qué hablarán con la psicóloga después ni a qué conclusión llegaron en la sesión anterior. No sabemos hacia dónde van, pero sí que hay un vínculo construido, con pasado y con expectativas, cuyo “estado” presente se revela unos minutos antes de entregarse al ejercicio de la terapia. Hay atisbos de sus temores cuando se comparan con otras parejas que salen del consultorio, a las que observan por la calle desde el bar o cuando las escuchan porque se ubicaron en otra mesa, momentos muy bien jugados por Wexler y Heredia.

Cómo estos intérpretes aprecian y aprovechan este texto es lo mejor de la obra dirigida por Garrote. Tal vez, Hornby tampoco tenga demasiado más qué decir acerca del amor y el matrimonio salvo detectar esos pequeños momentos que, en definitiva y entre dos, suman una historia.