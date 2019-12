Con el pie izquierdo: el cruce entre Luciana Salazar y el Gato Sylvestre por C5N

Luego de que la modelo se reuniera con C5N para tener un nuevo programa nocturno, el conductor mostró su descontento Crédito: Instagram

La modelo Luciana Salazar confirmó su posible incorporación al canal C5N en la programación del próximo año y eso no le cayó muy bien al periodista del canal Gustavo "Gato" Sylvestre.

"No me queda otra que reconocerlo porque lo dijo el gerente de noticias de C5N", reconoció la rubia y agregó: "Tuvimos una reunión muy amena donde ellos me mostraron su interés en querer tenerme como figura del canal, me interesa, me gustó la propuesta".

Sobre el formato, describió que no sería "100% político" y aclaró que "va a ser de actualidad, sobre las cosas que pasan en el país, coyuntura, más bien enfocado en la política, con un poco de todo". Todavía no tiene fecha pero indicó que le gustaría que se transmitiera los domingos: "En el horario de Lanata y Majul".

La respuesta de Sylvestre Crédito: Twitter

Todo esto generó que Sylvestre compartiera en su cuenta de Twitter: "Bue... estamos en el horno", indicando que no está muy contento con la decisión del canal.

"Yo le preguntaría por qué estarían en el horno. Más allá de que me parece un machista, quisiera ver qué me contesta", le contestó Luciana en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez. Y finalizó; "Tal vez como el Gato no sabe porque no estuvo en la reunión, se imagina que voy a hacer un programa como el que haría él o Majul que son periodistas políticos".