El político apuntó a la dupla presidencial y vaticinó un divorcio para el año próximo. Crédito: El Nueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 12:08

En el último programa de Nada Personal, Viviana Canosa dialogó con Guillermo Moreno sobre el contexto actual y la interna dentro del oficialismo. "El gobierno tiene que cambiar el rumbo", aseguró Moreno y agregó: "Lo único que le va a dar resultado es una política económica peronista, pero el Presidente sigue en la suya".

"El marco conceptual del presidente está equivocado, y está en un mundo que ya no existe", disparó el exsecretario de Comercio. Además, vaticinó un divorcio entre el presidente y la vicepresidenta de cara al año próximo. "En los divorcios normalmente decide la mujer, pero en este caso la lapicera la tiene el hombre".

"El año que viene va a ser un muy buen año. Hay que aguantar, pero hay que llegar al año que viene". auguró y a continuación cuestionó un aspecto importante: "El año que viene va a ser un muy buen año, pero van a permitir que sea para esta dupla?", enfatizó Moreno.

La conductora invitó a Moreno a hablarle a la vicepresidenta. "Te está mirando Cristina, ¿qué le decís?" y el político respondió: "Que ya está. A lo hecho, pecho", y agregó: "No tiene grado de libertad. Puede reaccionar como con lo de reforma judicial diciendo 'esta reforma no es mía', pero no tiene libertad".

"El año que viene va a ser extraordinario, el tema es pasar este. Hay que ver la disrupción estos meses. Ver si el pase a ese año muy bueno es para los dos (Alberto Fernández y Cristina Fernández), o si es para uno solo. Habrá que ver cómo se mueven los factores de poder". Rápidamente, la conductora le preguntó cuáles eran esos factores de poder. "Son los que van a definir, cuando pongan la Argentina en marcha, los seis que sentaron a comer con Máximo, más el coro de economistas, más los medios", respondió.

La generación de los "jóvenes ricos"

Moreno reflexionó sobre el acercamiento de una nueva generación de "jóvenes ricos" al Peronismo. "Hay una irrupción de los hijos de los ricos que están virando de esa nueva derecha al Peronismo. Porque cuando sos joven tenes el tema de libertad y Perón era la libertad, sigue siéndolo, el problema fue que Kicillof habló mucho del Estado, y el Estado no es la libertad, que es el hombre libre. Nadie es libre si la sociedad es esclava".

Además, reforzó su idea sobre propiedad privada y el rol del Estado: "Cómo vas a negar la propiedad privada, no hay que negarla, hay que hacerla andar en sociedad. Porque esos pibes se van a realizar cuando la sociedad se realice. ¿De qué me sirve tener el mejor título si salgo a la calle y la gente es pobre y el país triste?, preguntan los pibes, porque eso le está pasando a los hijos de los ricos".