Quiénes entraron a Gran Hermano 2026 este domingo 1° de marzo

Este domingo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada registró el ingreso de dos participantes: Carla Bigliani y Daniela de Lucía. La primera ocupó el lugar de Divina Gloria, quien debió abandonar la competencia por recomendación médica; De Lucía, en cambio, reingresó al reality tras haber tenido que salir por el fallecimiento de su padre.

En una jornada que comenzó más tarde de lo habitual -su comienzo estaba estipulado 22.15h- por la Asamblea Legislativa, Santiago del Moro, conductor del programa, dio paso al ingreso de Carla Bigliani, alias Carlota, quien se reconoce como una emprendedora y diseñadora de bijouterie.

Quién es Carla Bigliani, la nueva jugadora de Gran Hermano

“Soy Carla Bigliani. Tengo un montón de apodos. Me dicen Carlota, me dicen ‘Hola, potra’. Es un saludo que tengo en mis redes sociales todas las mañanas”, dijo en su presentación ante el público.

Carla Bigliani ingresó en reemplazo de Divina Gloria

Aislada previamente para no tener información de la casa, Carlota contó que tiene dos hijas y tres mascotas. “Tenía muchas ganas de entrar a Gran Hermano porque en realidad siempre quise hacerlo. Me empecé a visualizar total, a nivel mil, que tengo a todo el barrio podrido”, indicó la comerciante e influencer.

Minutos más tarde del ingreso de Carlota, la puerta giratoria ubicada en el living de la casa se activó para el reingreso de Daniela de Lucía, quien, días atrás, había abandonado la competencia tras enterarse de la muerte de su padre.

El reingreso de Daniela de Lucía

El fallecimiento de su ser querido llevó a De Lucía a abandonar el certamen televisivo para acompañar a sus seres queridos en la localidad de Tandil. Tras varios días de duelo, la producción de Gran Hermano le ofreció volver a la casa y la escritora dio el visto bueno para retornar a la competición.

Daniela De Lucía abandonó Gran Hermano Generación Dorada tras la muerte de su papá Telefe

Una vez confirmado el arribo de las dos participantes, Santiago del Moro les avisó que no podrán nominar en esta semana, pero sí podrán ser votadas por sus compañeros si así lo desean.

Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Este lunes, cinco participantes dirimirán su suerte en la placa de nominados. Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel “Gaby” Lucero, Yanina Zilly y Solange “Sol” Abraham, fueron elegidos por sus compañeros para que el público decida, mediante el voto negativo, quién continúa en el certamen.

Con perfiles y estrategias distintas, los cinco participantes tuvieron este domingo la cena de nominados donde marcaron sus diferencias. A partir de ese panorama, el público tendrá la decisión de salvar a cuatro y eliminar a uno de ellos.

La encuesta de Fefe Bongiorno en X (Foto: X @fedeebongiorno)

El periodista especializado en el reality, Fefe Bongiorno, publicó en su cuenta de X una encuesta negativa —es decir, preguntando quién querés que sea eliminado— que reunió una gran cantidad de votos.

Según ese relevamiento, Gabriel Lucero lidera ampliamente la intención de voto para abandonar la casa, con más del 50% en su sondeo. Detrás aparecen Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, mientras que Yanina Zilly y Sol Abraham quedarían más relegadas en esa votación.