Confesión: Tini Stoessel sorprendió con un dato desconocido de su infancia

Tini Stoessel participó de Los Mammones (América), donde fue consultada sobre la veracidad de ciertos datos desconocidos relacionados con su infancia.

Durante la entrevista con Jey Mammon, le preguntaron si era cierto que recién comenzó a caminar a los tres años y que solía comía arena, la respuesta de la cantante fue afirmativa en ambos casos.

“Yo soy medio fiaca para algunas cosas y tengo un tema que me gusta mucho dormir. De hecho, si me decís dormite’, yo me duermo. Y me daba fiaca el tema de caminar. Era como ‘fiaquera’, digamos”, contó la exVioletta.

La sorprendente declaración de Tini Stoessel sobre su niñez - Fuente: América TV

Y prosiguió: “Me costaba el tema de encarar la caminata. Daba un paso y me volví a caer hasta que a los tres parece que… ¿Dije tres? ¡Pero tardé mucho! Para mí que fue a los dos”.

“¿Es verdad que de chiquita eras adicta a la arena y te la comías?”, le preguntó Mammon. “Ay, por favor. Sí, es cierto, le daba a la arena. No sé, era muy bebé, creo que no llegaba al año. No sé por qué, ni cómo se solucionó el problema”, concluyó la exitosa cantante.

