MasterChef Celebrity: Alex Caniggia sorprendió al recordar su infancia con Claudio Paul

Alex Caniggia se animó a hablar sobre la vida junto a su padre, Claudio Paul. Durante la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Santiago del Moro aprovechó para acercarse al participante y preguntarle por su infancia. El mediático sorprendió al compartir sus recuerdos.

Ante la consulta de quiénes iban a comer a su casa cuando eran chicos, Alex enumeró a varios futbolistas internacionales, como David Beckham y Andrés Iniesta. A su vez, admitió que para él era normal relacionarse con famosos. “Para mí es como nada, porque es mi viejo, es normal para mí. Me encantó la vida que tuve”, comenzó a decir.

La fuerte confesión de Alex Caniggia sobre la vida junto a su papá, Claudio Paul - Fuente: Telefe

“¿Qué es lo más feo de ser el hijo de un deportista?”, lanzó Del Moro, con intenciones de indagar. Rápidamente, Alex confesó: “Es pesado. Por ejemplo, estoy cenando con mi viejo en un restaurant y vienen los gedes y piden foto. Eso molesta”.

Finalmente, el conductor quiso saber sobre sus primeros pasos en el deporte: “¿Qué pasó con tu carrera futbolística?”. Frontal como siempre, Caniggia expresó: “No me gustó. Dije: ‘Esto no es lo mío’”. Luego, añadió: ”Me hincha las pelotas ya el fútbol”.

Para completar su punto, agregó con humor: “Lo mío es la cocina, ser campeón de MasterChef. Vamos con todo”.

