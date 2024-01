escuchar

La famosa actriz del cine para adultos Jesse Jane fue encontrada sin vida en su casa de Oklahoma junto a su novio, Brett Hasenmueller, también fallecido. El medio de entretenimiento TMZ informó que los primeros signos de la muerte de la actriz sugieren una posible sobredosis, aunque la causa exacta de su fallecimiento aún está siendo investigada.

Quien alertó sobre el incidente fue uno de los empleadores de Hasenmueller, quien expresó su preocupación por su ausencia durante varios días.

En 2012, Jane se separó del actor porno Rick Patrick tras siete años de matrimonio, de donde nació su único hijo. En 2018 fue arrestada por intoxicación pública en Norma, Oklahoma. Dos años después, fue detenida por presuntamente haber agredido a su entonces novio durante una pelea. Estos incidentes la llevaron a la cárcel en el condado de Cleveland, acusada de violencia doméstica.

La policía investiga las causas del fallecimiento de la actriz y su novio (Foto: Instagram Jesse Jane)

El nombre real de la también modelo era Cindy Taylor y fue conocida como una de las principales figuras del cine para adultos a nivel global cuando inició su carrera en 2002.

En una entrevista al medio en CNBC en 2009 aseguró que su oficio lo tomaba como cualquier otro: “Es un trabajo. Y hay que tratarlo como un trabajo. Soy mamá. Yo tengo una familia. Es la forma en que pagás tus cuentas. Y hay mucho más que involucrar que simplemente tener sexo en las películas”.

Jane se retiró y creó su propia empresa de juguetes sexuales. “Entré al porno justo en el momento perfecto, cuando las estrellas del porno importaban”, dijo en 2018 en una entrevista a GQ. “La pornografía era muy traviesa, pero todo el mundo la veía. Internet acabó con el negocio”, aseveró en su momento.

La carrera profesional de Jesse Jane

Además de protagonizar una amplia variedad de películas en este género, se destacó en la versión erótica de la producción de Hollywood Piratas II: la venganza de Stagnetti. El largometraje que tuvo un presupuesto aproximado de 8 millones de dólares es reconocido como una de las producciones para adultos más costosas.

Igualmente se la recuerda por su participación en series y películas como Starsky & Hutch, una comedia del 2004, así como en Entourage de HBO y The Bad Girls Club.

Jane se retiró de la industria para adultos en el año 2007 (Foto: Instagram Jesse Jane)

Además, grabó un documental para la cadena CNBC titulado Porn: Business of Pleasure, donde ofrecía una mirada detrás de las cámaras de su vida. También presentó programas para Playboy Channel, Naughty Amateurs Home Videos y Night Calls.

“Ella era una actriz en una época en la que las películas para adultos se veían en todo el mundo y las promociones eran masivas”, dijo Brian Gross, publicista de la industria del porno, en un mensaje de texto a The New York Times. “Se aseguró de darlo todo, no solo en la actuación, sino también en la promoción”, señaló.

Fue incluida en el Salón de la Fama de AVN y XRCO, dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del cine para adultos, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

Jane fue anfitriona de importantes ceremonias de premiación en la industria del entretenimiento para adultos.

