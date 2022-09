Los 8 escalones: ganó el millón, pero decidió no volver por un impensado consejo que le dio su abuelo

Los 8 escalones del millón (eltrece) suele estar lleno de momentos de tensión, cómicos errores, escenas cargadas de incertidumbre y, principalmente, muchas sorpresas. En la tarde del viernes, quien protagonizó una de dichas escenas fue Jorge que, tras llegar a la final y consagrarse como el ganador de la edición de la tarde, dejó a todos sin palabras al rechazar la invitación de volver a la siguiente edición con el fin de competir por el segundo millón.

Son muchas las personas que se animan a anotarse al ciclo de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka con la esperanza de pasar un buen rato al mismo tiempo que ponen a prueba sus conocimientos. Sin embargo, hay otro gran motivo que impulsa a la gente a perderle el miedo a las cámaras y animarse a participar: la promesa de llevarse un millón de pesos.

Al ansiado premio se le suma un atractivo aún mayor y es que, el ganador puede regresar en la próxima edición para intentar alcanzar el premio una segunda vez. Y así de manera interminable. Hasta el momento, quienes llegaron más lejos lograron acumular tres millones de pesos, pero nadie pudo romper el récord de los cuatro.

Jorge e Idalina llegaron a la final de Los 8 escalones del millón captura de video

A pesar de que la mayoría de los ganadores aceptan sin dudar la invitación que Guido les hace al final del programa, hubo un par que se negó a regresar. Como pasó con Lucas, un exfutbolista que no solo llegó a la final sino que triunfó tras tener un recorrido casi perfecto en la última ronda de preguntas, pero que no quiso volver. El motivo que dio asombró aún más a Guido, ya que aseguró que no aceptaba porque le había generado demasiado estrés y que estaba “muy nervioso”.

En la tarde del viernes se dio una secuencia similar, pero el motivo detrás de la decisión de Jorge no solo conmocionó tanto al jurado como al conductor sino que también enterneció a todos. Enfrentado cara a cara con Idalina en la ronda final, el competidor oriundo del Chaco se destacó desde un principio.

Jorge se consagró como el ganador de Los 8 escalones del millón captura de video

Finalmente, fue declarado ganador tras contestar bien una consigna musical presentada por Agustín Casanova. “¡Un millón de pesos, Jorge! (aplausos). ¡Ganó Jorge! Ayudante de encargado de edificio, es del Chaco, vive en Boulogne junto a su mamá Elda, está en pareja, tiene un perro llamado Inti, le gusta dar de comer a las aves que bajan al patio, palomas, gorriones, pajaritos, todo. El millón sería para la casa”, anunció Guido Kaczka.

Emocionad y bañado en una lluvia de papeles dorados, el encargado de edificio manifestó: “Sí, principalmente para arreglarle la casa a mi vieja, porque ella es casi ciega y es jubilada, así que solo es imposible y esto viene bien. Y si queda, a mí me gusta viajar, recorrer la naturaleza, porque de alguna manera siento que voy a encontrar mi espacio”.

La emoción de Idalina al tener una segunda oportunidad de competir en Los 8 escalones del millón captura de video

Al momento de decidir si regresaría, dijo: “No, los abuelos me enseñan que no hay que ser goloso en la vida. Que hay que aprender a vivir y a usar lo que uno consigue cada día”. Su contestación fue recibida con gran conmoción de parte de Idalina, a quien se le presentó la oportunidad de regresar por una segunda chance de ganar.