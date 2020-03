El actor criticó al oficialismo por los medidas implementadas durante la cuarentena por coronavirus y a las celebridades por sus actitudes Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 13:22

La cuarentena total y obligatoria para contener la pandemia de coronavirus en la Argentina se convirtió en el escenario ideal para que Alfredo Casero volviese recargado a Twitter.

Confeso antikirchnerista, el actor aprovechó para criticar las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández , las actitudes de otros referentes del Frente de Todos y a personalidades de los medios como Marcelo Tinelli , Diego Brancatelli y Jorge Asís .

En el inicio de su catarata de tuits Casero escribió "Llora sobres" , como réplica a un video que compartió el expanelista de Intratables (América) y funcionario kirchnerista de la Municipalidad de Pilar .

"Me hacen aceptar a una sociópata con delirios de reina y a un sicótico que decía lo contrario a lo que hoy profesa, me dicen que me ponga en manos de ellos que van a seguir haciendo política trayendo cubanos", tuiteó el cómico ante la posibilidad de que ingresen médicos de esa nacionalidad para ayudar al sistema de salud argentino.

Otros de los blancos de sus furibundas críticas fue el ministro de Salud, Ginés González García . "Que somos ejemplo, que lo de Ginés no existió. Me tengo que olvidar lo que robaron, cómo desmantelaron la Argentina, cómo le regalaron la plata a viejas resentidas que piden que escupan a la policía. Los bolsos, los cuadernos, los sindicalistas que no aparecen. Que somos chetos, que somos los culpables, me tienen harto. Le dan tranquilidad a nadie, solo a los suyos. Les importa una mierda la Argentina, son un régimen de ladrones e idiotas útiles, grabaron todo lo que pudieron y amenazaron constantemente a un gobierno elegido por el pueblo", escribió Casero.

"Ningún otro país aguantaría semejante robo y enfermedad", continuó despotricando el comediante y luego le apuntó sus dardos a "los diputados que se dieron vuelta, ¿quiénes son? Un país donde aceptamos que nos caguen en la cara. Somos boludos, aceptamos lo inaceptable. Se nos cagan de risa en la cara".

Casero también disparó munición gruesa contra el periodismo: "Tenemos que aguantar periodistas pagos, tenemos que vivir desinformados, nos mienten y nos mintieron siempre. Me han amenazado, dejado sin trabajo y sin gremio, maltrataron a la Policía, a la Gendarmería, destruyeron las Fuerzas Armadas, vendieron armas, destrozaron Río Tercero. Destrozaron las instituciones, le temen a una orate, nos ponen a gente incapaz por política y amistad, la hija de uno, la amante del otro... ¿y me piden que los siga aplaudiendo?".

En su larga catarsis digital, el exCha Cha Cha siguió enumerando quejas por episodios de la politica contemporanea. "Me tengo que olvidar de las mentiras, de las persecuciones, del gordo mortero, de los barrabravas, tengo que aguantar que maten mujeres policías y no tengan ningún derecho, que se rían de nosotros en cualquier lado del mundo por aceptar por el voto a los que nos robaron", escribió indignado.

"¿Me tengo que olvidar que, a pesar del encierro, traen médicos cubanos, cuando usaron esa mierda para meter los servicios cubanos en los barrios?" , tuiteó Casero en coincidencia con la extitular de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo , Laura Alonso .

El comediante también le dedicó parte su diatriba al Papa Francisco : "¿Me tengo que alejar del catolicismo por un Papa amigo que vive de la plata de los corruptos y asesinos del mundo?".

Luego, le llegó el turno a Alberto Fernández . "¿A quien le querés hacer creer que haces un hospital? Hablando pelotudeces de menopausia encendida, ¿echándole la culpa a todo el mundo inaugurando hospitales que estaban vacíos? Todos tenemos escrito el nombre de los mentirosos, culpables que vemos que nos dicen qué hacer. Lo haremos por nuestra cuenta, apoyando lo bueno el bien", aseguró Casero.

Evocando a al violencia política de la década de 1970, el cómico tuiteó: "Yo viví la dictadura en momentos terribles con mi familia, vivía en la calle prácticamente. Los que empezaron el fuego siempre fueron los Montoneros. Cualquier pelotudo mataba a un vigilante para sacarle el arma y aparecer en la revista El Descamisado, pueblo enfermo. ¿Tengo que confiar en ellos? Los militares eran lo peor porque no tenías garantías constitucionales cuando las suprimió Isabel Martínez de Perón . Enfermos de poder, van a caer".

En un pasaje de su frondosa crítica, Casero se la agarró con el periodista y escritor Jorge Asís , que también es panelista de Animales Sueltos (América). " Asís, ¿volvés a boquear, mula vieja?" , disparó.

Casero no dejó sin criticar a nadie y le dedicó un mensaje a Marcelo Tinelli , quien viajó a Esquel en plena cuarentena por coronavirus "Ojo que está sensible" , escribió en tono irónico el actor.

En el cierre de sus agresivos tuits, Casero compartió un consejo: "Cuidá a los tuyos. No seas forro, ayuda a la gente sin que te importe lo que piensa, apoya a la gente que trabaja por el bien. Estudiá y criá bien a tus hijos, no aceptes aberraciones sin descreer, sé bueno y lavate las manos. Y que nadie te calle, no tengas miedo y queré a tus viejos".