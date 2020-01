Diego Brancatelli: "Mi nuevo cargo no es incompatible con el periodismo"

Diego Brancatelli, durante la Mesa Argentina y Pilar contra el Hambre, donde es Secretario del intendente de esa localidad, Federico Achával. Fuente: Archivo

Diego Brancatelli, panelista del programa de televisión de América, Intratables, aseguró en una entrevista con LA NACIÓN, que su designación como secretario en el municipio de Pilar, administrado por el peronista Federico Achával, "no es incompatible" con su rol en los medios de comunicación. "Yo estoy trabajando desde el 11 de diciembre con barrios, no tengo un puesto jerárquico en el que reparto pauta. Solo falta que me efectivicen en el cargo", aclaró Brancatelli, y agregó que continuará en el ciclo de Intratables .

Asimismo, el militante kirchnerista detalló que su trayectoria en Pilar se inició en 2003, trabajando para medios deportivos de esa zona. Si bien su domicilio local radica en Ituzaingó, Brancatelli explicó que tampoco hay incompatibilidades en el cargo por su domicilio legal, porque su rol como coordinador es administrativo: "Para los que se sorprenden, hace 16 años que estoy vinculado con Pilar y con Zúccaro, exintendente del Municipio. Yo soy un pilarense más". Además, comentó que participó de la campaña de Achával para intendente de Pilar y que trabaja con él hace varios años, de manera pública, "acompañando y escuchando a la gente de los barrios".

Entre las tareas que llevará a cabo como asesor de Achával, está el fomento de los barrios en el área del deporte: "Vamos a escuchar las necesidades de los clubes. Apuntamos a mejorar la calidad de estos", esgrimió Brancatelli.

El nombre del periodista apareció en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 27/12/19, donde mediante el decreto N°4163/19, se lo designó como Coordinador Ejecutivo de Secretaría en la órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar.