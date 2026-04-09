Rosario Ortega, la hija de Palito y Evangelina, habló de su bisexualidad y sus pasadas relaciones: “Me gusta experimentar”

Rosario Ortega brindó esta semana una extensa entrevista en la que ahondó sobre sus vínculos, sus deseos de ser madre, la relación con su familia y sus experiencias de pareja. En ese contexto, reveló que es bisexual y contó que su último romance fue con una mujer.

Rosario Ortega

“Tengo 40 años, pero no creo que sean los 40 de antes, los de la ‘señora de las cuatro décadas’, que es un bajón total. Siento que estoy en un momento más tranquilo, sobre todo de la cabeza. A los 30 era muy de cuestionarme, de sentir culpa, de preguntarme ‘¿yo me merezco esto?. Y ahora sí, miro para atrás, digo: ‘Llegué hasta acá, hice todo esto’. Y ahora es una etapa más relajada. Más de hacer lo que quiero“, le contó la cantante a Lola del Carril, en El podcast de La Mesita.

Ahondando en el tema, la intérprete de “Tu generación” indicó: “No me dan fobia los 40, lo que me da fobia es lo rápido que pasa todo. A los 25 decía: ‘Es larguísima la vida. Falta un montón. A los 40 voy a tener dos o tres hijos’. Creo que soy parte de una generación que está en el medio, que es muy disruptiva en un montón de cosas. Por ejemplo, mi hermana Julieta me lleva más de 10 años y no se cuestionó ciertas cosas que yo sí. Por ejemplo, tener hijos”.

Rosario Ortega junto a sus hermanos Martín y Julieta, y su madre, Evangelina Salazar

El tema de la maternidad fue uno de los ejes que sobrevoló toda la charla. “Yo por suerte congelé óvulos en su momento, y eso hizo que no me persiguiera tanto con la pregunta. Me ayudó a ubicarme en un lugar en el que quiero que suceda, pero si no sucede y el tiempo comienza a correrme, cuento con eso. Tengo padres de 80 años. Entonces, imagínate que la brecha generacional es muy grande. Llevan 57 años de casados. De alguna manera, eso te pega, también. No puedo ser como la libertad total, tengo eso en la cabeza, pero no es una presión. Sé que no soy mi mamá”, señaló, en referencia a su madre, la reconocida actriz Evangelina Salazar.

Refiriéndose a cómo encara sus vínculos románticos, Ortega explicó: “Le doy mucho peso a quién es mi pareja, quién está al lado mío. Soy muy exigente y eso no es necesariamente bueno, porque todo el tiempo pienso: ‘¿Esta es la persona para toda la vida?’. Porque, justamente, tengo esta imagen de mis padres. Voy aprendiendo y ahora me pregunto: ‘¿Esta es la persona para dos años’? (risas). Uno se tiene que ver en dos años, porque va tan rápido todo... Y estoy en una edad en la que me pregunto si quiero ser madre con esa persona. Y si la respuesta es negativa, quizás no siga en esa relación. El ‘vamos viendo’ para mí no juega tanto“.

Rosario y Julieta Ortega, integrantes del ciclo Las pibas dicen Santiago Cichero/AFV

“Pasé por muchas parejas. Soy alguien a quien le gusta experimentar. Soy de esas personas que siempre vivió de novia. Un embole, pero es cierto, también, que uno también aprende estando en pareja. Sobre todo, te conocés mucho a vos misma”, reflexionó la hija menor de Palito Ortega.

Entonces, indicó: “Para estar con alguien, me tengo que poder ver y proyectar con esa persona. Soy un poco ansiosa con eso. No me importa eso de ‘quiero envejecer con alguien, quiero morir con la misma persona’. No lo tengo incorporado. Creo que uno va cambiando y hoy no sos el mismo que vas a ser mañana. Por eso es normal que tu pareja no acompañe el cambio y termines con otra persona”.

Con respecto a su cómo se ve en el futuro, confesó: “Creo mucho en las familias ensambladas. Me puedo llegar a ver con alguien, en 10 o 20 años, o separada o con otra pareja, con hijos míos, con hijos de otra pareja, o sin hijos. Soy muy abierta con eso, pero me gustaría tener hijos”.

Rosario Ortega

Consultada por la conductora sobre su elección sexual, Ortega reveló: “Me considero bisexual. Me parece que es una buena definición. Creo que las etiquetas no sirven mucho, porque ya aprendimos que uno es hoy una cosa, mañana otra. Entonces no sirve de mucho decir ‘soy hétero’”.

“A juzgar por mi historial, estoy en un 70/30. Estuve con más hombres que mujeres, pero de acá en más, no lo sé, por eso no me animo a decir: ‘soy esto’. Es lo que más hice en mi vida y por eso quizás me resulte más fácil relacionarme con un hombre. Creo que lo bueno de la relación con una mujer es que los roles pueden ir cambiando, eso es lo que me parece más lindo”, explicó luego. Y aseguró: “Prefiero los besos de una mujer. Nosotras besamos mejor”.

De todos modos, señaló: “Creo que las etiquetas ya no tienen mucho sentido y que en algún momento van a dejar de hacerse estas preguntas. Creo que la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad como algo fijo van a desaparecer. Va a ser más como: ‘¿con quién querés estar en el momento?’. Todavía no estamos ahí, sobre todo los sectores conservadores".

Refiriéndose concretamente a su presente sentimental, Rosario afirmó: “No estoy en pareja. Mi último vínculo fue con una mujer. Esta fue la primera vez que sentí que estuve en una relación más seria con una chica. Estuve con otras dos mujeres a los 26 y a los 29 años, pero en ese momento lo sentí como algo más tabú. Y después de ahí nunca más por más de 10 años. Entonces ahí dije: ‘Ah, estás en esa fase’. Y me creí un poco ese relato. ¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los 30 años, a los 40 años, a los 50, 20”.

Ortega rememoró qué fue lo que sintió y pensó cuando descubrió que también le gustaban las mujeres: “A mí lo que me pasó fue decir: ‘Ah, fue toda mi vida una mentira. En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...’. Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, era un poco más tabú. Pero igual pensé: “Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres”, y me lo tomé mal”.

Palito Ortega y su hija Rosario Gentileza de Sony Music

Cuando Del Carril aseguró que Rosario es una especie de “faro” dentro de su familia en cuanto a la apertura, la cantante explicó: “Yo fui tía a los 14 años. Tengo tres sobrinos que son gays. Lo digo porque ellos ya lo dijeron. No soy un faro. Pero mi mamá me tuvo de grande y creo que marqué una diferencia con mis hermanos. Por ahí, mi hermana está más alineada con mi mamá en el hecho de no cuestionarse tanto las cosas e ir más para adelante, y a mí me preguntabas a los 28 si quería ser madre y te decía que faltaba un montón, y mi madre a esa edad ya había tenido cuatro hijos”.

También dejó en claro que su apertura no es total: “Nunca tuve una relación abierta y me encantaría ser de las personas que la pueden tener, pero me parece que siempre alguien sale lastimado. No entiendo mucho eso de llegar a tu casa y contarle a tu pareja. Me costaría mucho no enroscarme. Y tener en la cabeza que capaz que se enamora y te deja, porque no sabés lo que puede pasar”.