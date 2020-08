Jonatan Viale enumeró promesas incumplidas de la política argentina y apuntó contra el ministro de Salud bonaerense Fuente: Archivo

Tomando como punto de partida el anuncio de la vacuna de Rusia contra el coronavirus, Jonatan Viale desanudó en su programa Viale 910 (La Red), una interesante teoría sobre la posición de la sociedad argentina con respecto a este tipo de anuncios.

"Yo sospecho que la gente no quiere hacerse falsas ilusiones porque es una sociedad demasiado engañada. Históricamente, la argentina es una sociedad estafada. Sobre todo en los últimos meses, nunca recibió tantas mentiras, tantos engaños, tantos pronósticos errados. Por lo tanto, supongo que ante una ola de esperanza que se desata en el mundo, el argentino debe ser de los más conservadores de todos porque no quiere que le mientan más", empezó el conductor.

"Se ha convertido en el país de los charlatanes. Hay tanta mentira. Supimos tener una ministra de Medio Ambiente que nos prometió limpiar el riachuelo en 1000 días. Se llamaba María Julia Alsogaray. Desde aquel 4 de enero del 93 ya pasaron 10.000 días. 10081 días. O 27 años. Pero el riachuelo sigue sucio y contaminado".

"Supimos tener un presidente como Néstor Kirchner, que nos prometió un tren bala que iba a unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba en tres horas. Había un tal Ricardo Jaime, secretario de Transporte, que anunció que el tren iba a ir a 320 kilómetros por hora. Desde aquel 17 de enero de 2008 ya pasaron 4590 días. 12 años. El tren nunca llegó. Y Jaime está preso, por chorro", siguió.

"Supimos tener también una presidenta como Cristina [Kirchner], que nos prometió un Central Park en Puerto Madero. Imposible de olvidar. El Polo Audiovisual de la isla Demarchi. Una torre, un rascacielos, 335 metros, estudios de cine y de televisión. Con un estadio para 15.000 personas", agregó, antes de dar lugar al recordado discurso de presentación, en el que la exmandataria y actual vice dijo "debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio".

"También supimos tener a Mauricio Macri, quien nos prometió que, durante su presidencia, la inflación no iba a ser un tema", dijo y agregó, "Qué políticos tenemos. La inflación no solo no bajó, Mauricio querido, sino que siguió subiendo. Ahí donde estás vos, en Francia, no hay inflación".

"Nos han mentido tanto, tantas mentiras, que hasta me animo a decir que estamos curtidos. Hemos desarrollado anticuerpos para la mentira. Nos mienten en la cara y no nos provoca nada. No nos duele, no nos enoja, no nos indigna. Estamos vacunados contra la mentira. Lo que pasa es que con la pandemia de coronavirus se rompieron todos los récords. Porque nos mintieron mucho más que lo de siempre, pero en mucho menos tiempo", se expresó.

"Nos dijeron que el pico iba a ser en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Nos dijeron que la culpa era de los chetos. Que la culpa era de los runners, unos 'millennials estúpidos que se dan besos en el espejo'. Después nos dijeron que la culpa era de los comerciantes", agregó el locutor, "Y ahora nos dicen que la culpa es de toda la ciudad de Buenos Aires. Osea que los casos crecen en el Conurbano por culpa de la Capital Federal", contestó a los dichos del oficialismo con respecto a la evolución de los casos en Provincia y Capital.

Al concluir, se dirigió al ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan. "La única realidad es que ayer lunes por primera vez la Provincia de Buenos Aires quintuplicó los casos con respecto a la Ciudad. Mire bien los datos. Es rarísimo que no le pasen bien los datos. 5402 contagios versus 1047. Claro, tiene mucha más población el Conurbano que la Ciudad. Pero no diga que tiene más casos la Ciudad. La curva porteña está estable hace un mes y la curva bonaerense no para de subir", dijo.

"Se la pasaron diciendo que no había que politizar la enfermedad, que no había que recrear la grieta, estábamos de acuerdo. Decían que el enemigo era invisible. Y al final, en el peor momento, la terminan cagando. Terminan contaminando todo con la política berreta", criticó.