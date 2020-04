Tinelli se fue a Esquel a pasar la cuarentena Fuente: HOLA - Crédito: Andres Campos

13 de abril de 2020 • 12:29

Este lunes, el diario Clarín publicó una nota en la que afirma que un avión privado sin pasajeros aterrizó en el aeropuerto de Esquel llevando una valija para el empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli . Según el diario, la aeronave de la empresa Buenos Aires Fly, con la identificación LV-BAW procedente del Aeropuerto Jorge Newbery aterrizó en el aeropuerto cordillerano como "vuelo humanitario" autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Siempre según Clarín, a raíz del hecho, el jefe del aeropuerto, Luis Alberto Cavero, realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria(PSA), la que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto. Tinelli se encuentra junto a su familia en su casa de Esquel pasando la cuarentena dictada por el presidente Alberto Fernández.

De acuerdo a la nota, la valija contenía, supuestamente, "medicamentos" . Y según algunas versiones citadas por el diario, la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba "reactivos para la realización de testeos por la pandemia".

Ante la gravedad de la denuncia, Tinelli respondió en una entrevista con radio La Red: " Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín , que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", aseguró el conductor.

"Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández", especuló Tinelli. "Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras, no entiendo por qué la saña: me parece injusta. Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta. ¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo", concluyó el empresario.