La foto del avión sanitario

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 12:19

La Justicia Federal abrió una investigación para determinar si el conductor de televisión Marcelo Tinelli utilizó un vuelo privado humanitario para que le trasladara hasta Chubut, donde pasa el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus junto a su familia, una valija con pertenencias personales.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, aeroportuarias y provinciales, la investigación comenzó a raíz de una denuncia que presentó el titular del aeropuerto de Esquel, Luis Alberto Cavero.

Según reconstruyó este medio, el avión privado de la empresa Baires Fly, matrícula LV - BAW, salió desde el aeroparque metropolitano el pasado viernes y aterrizó en el pequeño aeropuerto de la provincia patágonica, una de los tres distritos que aún no tiene ningún caso positivo de Covid-19, donde una persona esperaba la valija.

Tras los controles de rutina realizados a la valija, la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) habría detectado que el contenido declarado, medicamentos, no coincidía con lo que se pudo ver en el escáner de control.

Esta divergencia fue lo que motivó la denuncia de Cavero que recayó en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto. Según indicaron a este medio, el magistrado dispuso la instrucción, recabar pruebas y tomar las declaraciones testimoniales a la PSA.

¿Cuál es el nexo con el conductor de ShowMatch ? La persona que figura como receptor de la valija es Juan Sebastián Burguburu quien llegó hasta el aeropuerto en una camioneta RAM, color azul, "similar a la utilizada por el chofer del señor Tinelli Marcelo", según consta textual en la denuncia.

Desde la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo encargado de controlar y autorizar los vuelos en el país, confirmaron a LA NACION que la declaración jurada presentada por la empresa para pedir permiso de vuelo era para trasladar una valija con medicamentos.

"Como forma parte de las excepciones que establece el decreto 297, nosotros le dimos el permiso. Cuando llegó a destino controlaron y, al parecer, no había medicamentos en el interior de la valija. Por eso es que el director del aeropuerto hace la denuncia y ahora debe investigar la Justicia si se violó la normativa o se mintió", explicaron a este medio.

Tinelli, por su parte, negó las acusaciones, aseguró que se trata de una mentira y apuntó contra el grupo Clarín."Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", dijo en diálogo con Radio La Red.

"Nunca violamos la cuarentena nosotros. Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández. Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta", señaló. Y agregó: " "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta". "¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".