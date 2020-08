La periodista habló sobre la alianza estatal para producir la vacuna contra la Covid-19 Crédito: Instagram

Tras la conferencia de Alberto Fernández de este viernes, donde anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto, debido a la pandemia del coronavirus, Viviana Canosa respondió furiosa a la frase del mandatario cuando dijo: "Seguimos hablando de cuarentena cuando en la Argentina ya no la hay".

"No hay colegios, vuelos, tenés que pedir permiso para tomarte el subte, no hay restaurantes ni bares abiertos, no va a haber vacaciones, no vas a poder salir hasta que llegue la vacuna en marzo, pero resulta que la cuarentena no existe, es raro", dijo la conductora de Nada personal.

En una charla distendida con Gerardo Romano, la periodista le consultó qué pensaba de lo que había sucedido en el anuncio, sin embargo, antes de que el actor responda, sumó: "Es una pregunta que me hago yo muy humildemente: ¿Y si en el fondo no nos cuentan realmente lo que pasa y hay más infectados y más muertos de los que creemos y ese es el terror que tiene el Presidente? Nos van contando tal vez de una manera extraña cómo va muriendo la gente, porque hoy me enteraba, por ejemplo, que una lista de muertos que daban esta tarde, eran personas fallecidas de hace dos meses. Entonces digo, ¿no será que se está muriendo mucha gente? ¿Él nos cuenta la verdad? No sé, quizás es mucho peor lo que está pasando de los que nos cuenta".

Sin ánimo de polemizar, el actor sostuvo que Fernández "tiene palabra de honor y cumple" y todo lo que ha prometido "lo está haciendo".

"¿Estamos o no en cuarentena? Hoy dijo que no, pero hasta fines de agosto seguimos igual. ¿No es un maltrato por parte de un presidente a ciudadanos que estamos encerrados hace cinco meses sin poder ver a los seres que queremos?", profundizó Canosa. Pero Romano respondió: "Si prioriza la salud no puede ser alguien malo, sádico o mentiroso. Hoy Larreta lo felicitó a Alberto porque tenemos la vacuna detrás, porque estamos en el mejor lugar, porque Hugo Sigman se reveló como la persona que es comprometida, ética, un empresario poderosísimo".

Sin embargo, Canosa fue más directa: "Uno quiere que haya una solución y es la zanahoria la vacuna hoy, lo que vos pensás de Sigman no es lo que piensan muchos. Mucha gente piensa que hay un gran negocio detrás de la vacuna y que hay un montón de plata que se está moviendo en el medio. ¿No pensás que hay un curro detrás de todo esto? Tal vez yo no tenga la misma opinión sobre él, creo que hay mucho mercenario detrás de esta vacuna, no solo acá, sino en el mundo. Es fuerte lo que estoy diciendo y me hago cargo".

Y continuó: "Ya estoy grande, me he vuelto muy desconfiada, Gerardo. Veo que a vos los años te han hecho más confiado. Yo confío en mí y a veces desconfío de otros, no de todos. Cuando escucho hablar tanto de los laboratorios y las vacunas digo: ojalá uno pudiera vivir en un mundo en el que dice: 'che, qué bueno, aparece esto', que es lo que tanto pedimos y necesitamos. Pero cuando veo que en cualquier conferencia de prensa se mete la vacuna... Hay cosas que no se pueden explicar, estoy pensando en voz alta. Uno sabe que hay un negocio con la salud, uno puede desconfiar. Sigman es amigo del poder, con eso quiero decir todo y no quiero decir nada. Quiero tener derecho a no comerme todo lo que me digan".

Para finalizar, la periodista pidió saber "qué hay detrás" del acuerdo para producir la vacuna contra la Covid-19:"Últimamente me gusta desconfiar porque nos han cagado tanto... Tenemos derecho a pensar en que hay oportunistas, hay gente que gana dinero en las guerras, que con una pandemia se salva con su laboratorio, hay quienes no resisten archivo, que está mezclada con la efedrina o las peores porquerías que han terminado con muchas vidas. Yo lo quiero decir porque me siento libre, no digo que tenga la razón, pero dudemos también de algunas cosas".