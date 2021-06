Coronavirus: Julieta Ortega avaló las restricciones que impuso el Gobierno

Julieta Ortega expresó este mediodía en una entrevista televisiva algunos conceptos relativos a la manera en que, según ella, el Gobierno lleva adelante la gestión contra la pandemia de coronavirus. En ese sentido, la actriz dijo: “No me enojé el año pasado cuando nos encerraron ni me enojo este, porque entiendo que son las cartas que tienen que jugar”.

Además, la hija de Ramón Palito Ortega aseguró que “esperaba más” de la presidencia de Alberto Fernández, pero que ella tampoco “esperaba una pandemia”. Y habló sobre sus posibilidades de participar en el mundo de la política argentina.

Julieta Ortega: "Esperaba más de este gobierno, pero no esperaba una pandemia"

Ortega tuvo una charla con el periodista Cecilio Flematti dentro del programa Vivo el domingo (A24), y, entre los temas que trató, estuvo el de la manera en que ella sobrelleva la pandemia de coronavirus.

La actriz aseguró que no cree que, a causa de la pandemia, “estemos más solidarios a nivel global, o a nivel país”. “Me parece que es una ola que arrasó con todo y hay que ver qué queda en pie”, expresó.

Ortega señaló también que tuvo miedo en el primer año de la aparición del coronavirus. “Por mis papás tuve terror -apuntó-. Me tranquilicé un poco después de la primera dosis de la vacuna. El año pasado el riesgo grande era para las personas que tienen más de 60. Este año, estamos ahí los que estamos en la edad nuestra, y mi obsesión es cuándo me voy a vacunar”.

En cuanto a la posibilidad de vacunarse en otro país, la hija de Evangelina Salazar y Palito Ortega dijo que “ideológicamente” prefiere vacunarse en el país, pero que “si pasa este año y no estoy vacunada”, posiblemente se inocularía afuera.

Cuando fue consultada acerca de si el Gobierno había cumplido sus expectativas, la actriz respondió: “Esperaba más, pero no esperaba una pandemia. Tenía una alegría enorme cuando ganaron porque los voté y expectativas por mil, pero acá estamos, en el medio de este lío”.

En relación al manejo de la pandemia por parte de las autoridades nacionales, Ortega expresó: “No me enojé el año pasado cuando nos encerraron tantos meses y tampoco me enojo ahora cuando nos vuelven a encerrar, porque entiendo que deben estar jugando las cartas que tienen”.

“Me parece que el primer fuego que hay que apagar es el de la pandemia, y los muertos, y cuidar la salud de todos y de todas. Después vendrá lo otro que hay que atender”, agregó.

En otra instancia de la entrevista, Ortega confesó que “se imaginó en la política en un momento”. Especialmente cuando militó por la legalización del aborto. Entonces, la actriz contó que se dijo a sí misma: “Qué genial tener en tu poder este tipo de decisiones que van a cambiarle la vida a tanta gente, qué poder tan enorme y qué herramienta tan hermosa cuando es bien usada”.

Pero, desde el punto de vista negativo de la política, Ortega, cuyo padre incursionó en ese mundo como gobernador de Tucumán y como senador, explicó: “Entiendo que conlleva cosas que no sé si uno está dispuesto a soportar. Hay que tener la piel gruesa y bancarse cosas que hay que estar muy bien parado para que no te tumben y no te hagan perder el tiempo”.

LA NACION