Cristina Pérez deslizó al aire un picante comentario sobre Rodolfo Barili

Cristina Pérez, periodista y conductora del noticiero de Telefe, estuvo invitada al programa PH: Podemos Hablar y recordó su mediático romance con el actor Joaquín Furriel allá por el año 2011.

“Trato de vivir intensamente lo que me haga feliz. No soy una persona que piense mucho lo que van a decir los demás, pero cuando a uno lo conocen hay una plantea de gente opinando”, confesó. “Uno de los casos escandalosos, de los que tuve guardias, fue cuando salí un par de veces con Joaquín Furriel. Tuve unas guardias horribles. Nosotros ni siquiera estuvimos de novios, salimos un par de veces. Eso fue muy impactante, no era mi perfil. Menos en esa época”, destacó Cristina.

En relación con su presente amoroso, Pérez admitió que le gusta conocer a la persona cara a cara y no a través de las redes sociales ni aplicaciones de citas: “Si alguien me gusta, voy por el amor. Yo soy bastante romántica, me gusta que el hombre me conquiste. No me gusta perderme eso. Me gusta el baile de la seducción. A mí me gusta el ritual de encontrarse”.

Más adelante, el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó a Cristina sobre el supuesto romance con su compañero de noticiero, Rodolfo Barili. “Lo más gracioso es que hubo hasta una tapa de revista en que el título era ‘El amor que quiere el público’. Me pasa que cada vez que salgo con alguien buscan averiguar si eso fue real. La gente de afuera todavía cree que hubo algo entre nosotros”, relató la periodista. “El año que viene vamos a cumplir 20 años juntos. Ninguna persona me duró tanto tiempo como Rodolfo”, confesó con una sonrisa Cristina.

LA NACION