Ricardo Darín habló del duro momento de los actores en la pandemia: “Es problemático”

El reconocido actor Ricardo Darín dio su opinión sobre el duro presente de la industria del espectáculo en medio de la pandemia de coronavirus y exigió una solución para que los teatros vuelvan a abrir sus puertas.

“Es realmente muy problemático. Desde el año pasado se han intentado encontrar salidas posibles y se están en permanentemente en conversaciones y debates para ver cómo se puede encarar estas discusiones, pero todavía no se encuentra una salida que sea mínimamente lógica”, afirmó Darín durante una entrevista en Tres Hemisferios (Radio Rivadavia).

“Hay muchas familias que dependen de este rubro. Todo lo que es la parte técnica, todo lo que es la parte estructural, el teatro alternativo y el teatro off. Se ha demostrado que el índice de contagio es menor en las salas teatrales”, aseguró el actor y agregó: “A pesar de que es bajo techo, es un lugar donde se pueden tomar medidas muy serias y eso ya había quedado demostrado. Lo que pasa es que no están dispuestos a ser la excepción. Yo sé que están permanentemente discutiendo”.

El actor confesó que hace poco mantuvieron una reunión referentes del sector con autoridades de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Estamos preocupados y no es un capricho, pero se están buscando las alternativas. Creo que dentro de poco se van a empezar a encontrar salidas posibles porque la gente ya no da más”. “En España los teatros están funcionando pero la situación es diferente: nosotros estamos entrando en el invierno y ellos en verano. En una sala en Madrid se experimentó dejar dos o tres butacas y los protocolos de seguridad si les funcionan”, comentó.

Para concluir, Darín apuntó: “Tenemos derecho a patalear y a quejarnos como cualquier otro, pero en una situación tan caótica en términos generales para todos los rubros, suena un poco caprichoso levantar la voz. Hay rubros como el gastronómico o los docentes e infinidades de sectores que la están pasando muy mal y ni hablar de la gente de la salud que no tienen vacaciones ni respiro. Decir vacaciones parece una excentricidad y cuando digo respiro me refiero al descanso que hace mucho tiempo que no lo tienen y estamos en manos de ellos”.

LA NACION