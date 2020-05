Ricardo Darín y su visión de la cuarentena por el coronavirus

26 de mayo de 2020 • 09:15

"Todos estamos un poco azorados con respecto a lo que está ocurriendo en la Justicia . Cuando hablamos de la Justicia también hablamos de una fracción, como cuando decimos 'el Estado'. La llevan adelante, o atrás, personas que estarán tratando de hacer lo que pueden y no sé si lo que deben", dijo ayer Ricardo Darín en una entrevista con TN en la que, desde su casa, fue consultado sobre el accionar del poder Judicial en medio de la cuarentena ante la pandemia del coronavirus.

"Estoy un poco azorado a veces con cosas que leo van para atrás, cosas que se detienen, que se dejan para más adelante. Trato de no enojarme porque el que se enoja pierde. Trato de ser analítico, tener un criterio propio. No siempre es fácil porque hay informaciones muy contradictorias", dijo el actor en momentos en los que se analiza cómo pueden reactivarse los juicios de manera remota y lo que ocurre con las causas por corrupción en las que la vicepresidenta Cristina Kirchner es acusada, y que están por el momento frenadas .

"Creo honestamente que si no existiera la corrupción en el país y en el mundo, no habría pobreza (...) No debería existir la pobreza. Hay una gran desigualdad, injusticia. Hay un reparto de la riqueza que es absolutamente perverso. Hay cada vez menos tipos que tienen más y mucha gente que tiene menos", explicó.

El aislamiento social y sus consecuencias

Al hablar sobre la cuarentena y las consecuencias de su extensión, Darín se mostró empático con quienes se ven en problemas económicos por no poder trabajar y comprensivo con las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno.

"Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, cuando a uno le aprieta más. Se entiende a quien tiene que salir a ganar el mango día a día y tiene una familia detrás. Lo que demuestra esta situación es que te trastoca el orden de prioridades. Están los que patalean porque la cuarentena es larga y tienen sus razones. Pero nadie sospechó que la cuarentena iba a durar tanto ", opinó.

Y comentó que la salud emocional se ve muy golpeada en estos momentos: "¿Cómo le hablás del sentido del humor y de la energía a alguien que tiene que salir a bancar el puchero todos los días y tiene cuatro pibes? Me aterra de solo pensarlo".

Con respecto al trabajo del Gobierno frente a la pandemia, dijo: "Hace lo que puede. Trata de apagar los incendios con las herramientas que tiene, que no son muchas (...) No nos olvidemos que venimos atravesando una crisis económica de larga data. Esto nos sorprende como un rayo en el medio del patio".

También destacó el trabajo de los profesionales de la salud y lamentó que ya no se salga a aplaudirlos a las 21, como sucedía hasta hace unos días. "Existen casos de gente que ha repudiado tener un médico o enfermero en su edificio. Este encierro nos está trastocando. Lo mas difícil es mantener la calma".

Los más vulnerables

En cuanto a cómo está él atravesando la cuarentena dijo: "El virus no me da miedo individual, no tengo miedo. Estoy tratando de cumplir con todo, aunque por supuesto te puede pasar que te toque. Sí tengo mucho temor por lo social, lo comunitario (...) Mis temores están directamente relacionados con la gente que está más vulnerable a todo esto, es lo que más me preocupa de todo ".

Darín se mostró preocupado por la situación en los barrios más necesitados: "Lo mas difícil es socorrer a los más vulnerables y frágiles que están abandonados desde hace tanto tiempo (...) A veces recibo informaciones de personas que respeto y que caminan el territorio que son un poco más alentadoras. Por ejemplo en el caso de las comunidades que llamamos hacinadas. (...) En esos lugares es donde hay menor cantidad de gente mayor. Hay más jóvenes que ancianos. Ese es el motivo por el cual aparentemente el índice de contagio es elevado pero la letalidad es menor. Ojalá fuera así".

Al cerrar la entrevista, el actor imaginó cómo será la vida después de pasada la pandemia: "Vamos a volver a nuestra mal llamada normalidad. Nos vamos a poder abrazar. Pero durante un tiempo bisagra y de reacomodamiento nos vamos a medir un poco. Vamos a tener que reeducarnos. El mundo no va a ser exactamente igual luego de este golpazo".