Melina Lescano, Flor Otero, Angela Leiva y Gaston Tripell cantaron en Corte y confección Crédito: El Trece

21 de agosto de 2020 • 15:21

La gran final de Corte y confección se celebró cargada de emoción y expectativa. Además de los nervios de los cinco finalistas, la gala de cierre estuvo llena de sorpresas. Por ejemplo, la producción encendió el estudio con un gran show musical a cargo de cinco músicos: Ángela Leiva, Melina Lezcano, Florencia Otero, Gastón Tripel y Gastón Angrisani.

La canción elegida para el espectáculo fue el jingle del programa, pero con algunos giros inesperados. Aprovechando la variedad de géneros musicales de los artistas convocados, el tema tuvo momentos de pop, cumbia, cuarteto y rock.

Tras la ovación de todos en el piso, los músicos mostraron los atuendos que los finalistas habían diseñado para ellos y, además de desfilar, improvisaron a capella a pedido de la conductora Andrea Politti.

Gastón Tripel cautivó a la audiencia con un fragmento de "Welcome to the Jungle", de la banda Guns N' Roses. Tanto el ex Mambrú como su esposa, Florencia Otero, llevan mucho tiempo cantando y son artistas consolidados.

La votación

Con más de cuatro millones de votos, este viernes se disputó el primer puesto del certamen. Con mucha emoción, Luis, el participante venezolano, resultó ser el ganador, seguido por Lena en el segundo puesto. Profundamente agradecido, expresó: "A mi Argentina y este programa: me devolvieron la vida. Me dieron una razón para seguir y creer. Hoy en mi corazón tengo dos países, Venezuela y Argentina".