La actriz, jurado del certamen, se conmovió hasta las lágrimas al hacer su devoución a una participante y recordó que proviene de una familia de inmigrantes

En el fin de ciclo de Corte y confección, la emoción colmó a todos los participantes y al jurado. Al ver el video de repaso del camino de Lena, una de las finalistas, Flor de la V se conmovió hasta las lágrimas y le agradeció por su trabajo. "Recuerdo una vez, antes de entrar como jurado, que miraba un vestido tuyo desde casa planchando y cuando lo vi entrar casi tiro todo. No podía creer tu interpretación de una flor de orquídea en el vestido, y ahora que llegué al taller y vi cada uno de tus trabajos, me siento profundamente emocionada", expresó.

"La máquina de coser es mi vida, mi historia. Me toca muy de cerca todo esto", dijo la actriz. Además, De la V destacó el esfuerzo que implicó para Lena venir desde Rusia. "Algo que me produce mayor emoción aún es que no seas de acá. Yo, que vengo de familias de inmigrantes, lo entiendo. Lo difícil que es empezar de cero acá, formar tu familia, tu arte. No tengo más que agradecerte de corazón. Sos una gran diseñadora", reflexionó.

Lena recibió con orgullo y emoción las palabras del jurado

Por su parte, la concursante retomó las palabras del jurado y habló sobre su pasión por la moda: "Amo mi máquina de coser. Cuando me voy de vacaciones quiero volver a casa solo para olerla. Los que amamos esto lo vivimos así". Además, hizo referencia al sacrificio del oficio: "La gente cree que es glamoroso, pero esto implica mucho trabajo y a veces es esclavo. Desde la facultad tengo la idea de grandes diseñadores encerrados en una habitación con su máquina de coser hasta que no terminen la prenda".

Este viernes, el público elegirá al gran ganador del certamen y llegará el cierre de las tres temporadas del programa.