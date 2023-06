Tini Stoessel habló de su salud mental y Rodrigo De Paul le dedicó un sentido mensaje: “Aprendo de vos todos los días”

escuchar

En plena gira europea, Tini Stoessel sacó a relucir su costado más vulnerable al compartir con el público los problemas de salud mental a los que se enfrenta desde hace varios meses, los cuales llegaron a afectar su desempeño laboral. Asimismo, reconoció el importante papel que cumple Rodrigo De Paul, su novio, al momento de superar estos desafíos. Por su parte, el deportista no solo la acompañó durante los shows sino que le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

En una época en la que la salud mental se convirtió en un eje principal del debate público, fueron varias las celebridades que, a lo largo de los últimos meses, alzaron la voz y se refirieron a sus propias experiencias. Desde Alejandro Sanz hasta Juanes abrieron su corazón al público para dejar en claro que, aunque la fama y el éxito desde afuera parecen garante de una vida perfecta, también vienen acompañados de un lado negativo.

En las últimas horas, quien se sumó a dicha conversación y habló sin tapujos sobre sus vivencias fue Tini Stoessel quien, apenas unos días tras el inicio de su gira por España, se refirió al duro momento que atraviesa desde la internación de su padre, Alejandro Stoessel, la cual casi le cuesta la vida.

Tini Stoessel junto a su papá Alejandro Twitter

En diálogo con el diario español El País, reconoció: “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”.

Y sumó: “Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo, mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”.

Subida sobre el escenario en las funciones que dio en La Coruña y en Barcelona, se tomó el tiempo de volver a referirse al tema, esta vez para demostrar agradecimiento hacia su público, tanto por el cariño como por el apoyo que recibió tras dar su testimonio.

Tini Stoessel habló de su salud mental y Rodrigo De Paul le dedicó un sentido mensaje instagram @rodridepaul

“Hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan”, expresó, entre canción y canción.

Rodrigo De Paul, a quien se lo vio entre la audiencia emocionado hasta las lágrimas mientras veía a su novia desenvolverse sobre las tablas, más tarde utilizó sus Historias de Instagram para aplaudir el gran esfuerzo de “La Triple T”. Junto a una postal del recital, el deportista escribió: “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... te amo”.

El llanto de Rodrigo de Paul al ver a Tini en el escenario

La gira española de la intérprete de “Cupido” culminará el 17 de septiembre en el WiZinkCenter de Madrid.

